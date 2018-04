Syyttäjät Turun joukkopuukotuksesta: Puukottajalla ei varsinaista Isis-verkostoa – tekoon vaikuttanut Telegram-joukkoviestintä

Turun puukkoiskusta syytetyn ympäriltä ei ole tullut esiin varsinaista Isis-verkostoa, syyttäjät kertovat oikeusistunnon tauolla. Sen sijaan tekoon on vaikuttanut syyttäjien käsityksen mukaan yleinen Telegram-joukkoviestintä, jossa viestittely oli suunnattu Isiksen kannattajille.

Salissa syyttäjät toivat esiin, että heidän näkemyksensä mukaan AbderrahmanBouanane on mieltänyt palvelevansa äärijärjestön ideologiaa ja tarkoitusta.

– Teot ovat tyypillisiä Isis-järjestön toiminnalle. Myös tekopaikka on oleellinen. Teko toteutetaan juuri viikonlopun aikana – en nyt tiedä, uskallanko sanoa suurkaupungin – mutta keskeisen suomalaisen kaupungin keskustassa. Tämä tehdään toisaalta toiveesta saada mahdollisimman monta uhria ja toisaalta mahdollisimman paljon julkisuutta. Tämän myötä Bouanane on toivonut, että isku saisi mahdollisimman paljon julkisuutta Suomessa ja muualla maailmassa, syyttäjä sanoi.

Ennen ruokataukoa syytettymuutti tulkkauksen perusteella aiempaa versiotaan tapahtumista. Hän kertoi, että kahden ensimmäisen uhrin jälkeen hän hämmentyi ja sai ajatuksen piiloutua ja jatkaa veritekoja myöhemmin.

– Ensimmäisen uhrin kohdalla oli tarkoituksena, että tapan kaksi ihmistä ja katkaisen heidän päänsä. Mutta ensimmäisen jälkeen, en enää tiennyt mitä tehdä, Bouanane kertoi.

Puolustus kiistää syyttäjän näkemyksen siitä, että joukkopuukotus kytkeytyisi osaksi laajempaa Isis-iskujen sarjaa.

Puolustuksen mukaan Abderrahman Bouanane kyllä tunsi myötätuntoa Isistä kohtaan ja katsoi muun muassa tähän liittyvää videomateriaalia. Lähi-idän tapahtumilla oli puolustuksen mukaan vaikutusta.

– Ne ovat saaneet hänet ajatuksiin, että hänen pitää jotain tehdä. Kuitenkin tähän tapahtumaan liittyvät tapahtumat ovat lähteneet liikkeelle edellisenä yönä. Päämieheni on ollut toisissa maailmoissa, kuten hän on itse kertonut, ja päättänyt alkaa tätä asiaa toteuttaa.

Syyttäjien mukaan syytetyn kertomusten muuttuminen kuvastaa sitä, miksi oikeusvaltiossa on tärkeää kuvata tarkkarajaiset lait ja tunnusmerkistöt, joiden pohjalta päätökset tehdään. Syyttäjät uskovat Bouananen käyttäytymisen perusteella tämän haluavan itsekin kertoa tapahtumista.

– Nyt ainakin panin merkille, että hän ei peittänyt kasvojaan tullessaan saliin ja oli siinä jo halukas kommentoimaan, vaikka ei ollut hänen vuoronsa vielä edes asiassa lausua. Oletan, että hän haluaa jatkaa sillä samalla linjalla kuin esitutkinnassa ja sillä tavalla tuo ne omat kantansa esiin, syyttäjä Sampsa Hakala kommentoi tauolla.

Myös Bouananen asianajaja Kaarle Gummerus kommentoi syytetyn kertomuksen muuttumista.

– Minun näkemykseni on se, että hän kertoo nyt jollain lailla näkemyksiään eri tavalla kuin aiemmin. Se jää sitten tuomioistuimen harkintaan, että millainen merkitys kertomuksen muuttamiselle annetaan, Gummerus sanoi ruokatauolla.

Syyttäjä vaatii Bouananelle rangaistusta kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä.

Bouanane on kirjallisessa vastauksessaan myöntänyt teon tappoina ja tapon yrityksinä.

Korjattu aiempaa uutista: Jutussa kerrottiin aiemmin oikean uhrimäärän lisäksi myös virheellinen maininta siitä, että puukottaja olisi haavoittanut kuutta. Haavoitettuja oli kahdeksan.

