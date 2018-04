Talent -finalisti puhuu vatsasta Vartsalassa

Talent Suomi 2016- ohjelman finalisti Sari Aalto esiintyy Vartsalan Työväentalolla keskiviikkona kello 18. Aallon talentti on vatsasta puhuminen, joten tiedossa on naurua pulppuava esitys.

Tapahtuma on suunnattu lapsille sekä lapsiperheille.

Tapahtuman järjestävät Meri-Halikon päiväkodin vanhempainyhdistys ja Meri-Halikon koulun koti- ja koulutoimikunta.

Tapahtumaan voi ostaa lippuja vielä ovelta alkaen kello 17.30.