Talkootyön voimaa

Toisinaan jo kadonneeksikin pelätty talkootyö on ainakin seurakunnissa voimissaan. Esimerkiksi Salon seurakunnassa toimii useita satoja vapaaehtoisia (SSS 23.3.). Salossa on pelkästään diakonian toimialalla yli 300 vapaaehtoista.

Suurin osa vapaaehtoisista on eläkeikäisiä, joilta löytyy helpommin aikaa talkoohommiin kuin työelämässä olevilla.

Vapaaehtoiset ovat mukana seurakunnan ystäväpalvelussa ja ohjaamassa keskusteluryhmiä. He vetävät jumppia ja raamattupiirejä. Talkoolaisten avulla hoituu myös lahjoituksena saatavien ruokien haku kaupoista, ruokakassien täyttö ja niiden jako. Keittiötyössä ja myyjäisissä on paljon vapaaehtoisia. Lisäksi heitä on erilaisissa avustustehtävissä esimerkiksi seurakunnan kesäleireillä.

Vapaaehtoisten suuri määrä takaa seurakuntiin monipuolista toimintaa, johon palkatun väen olisi mahdotonta revetä. Vapaaehtoiset myös tukevat vakinaisen väen tekemää työtä tehden esimerkiksi diakonian kotikäyntejä niin, että vierailuja kertyy paljon useammin kuin pelkin työntekijävoimin olisi mahdollista.

Vapaaehtoistyöntekijäkin voi kohdata työssään monenlaisia haasteita, joten Salossa vapaaehtoisille on järjestetty työnohjauksellisia ryhmiä kokemusten jakamiseksi. On tärkeää, että seurakunta näin tukee vapaaehtoisiaan, jotka tekevät arvokasta työtä ilman kulukorvauksia.

Suomessa lähes 40 prosenttia väestöstä tekee jonkinlaista vapaaehtoistyötä. Valtiovarainministeriön pari vuotta sitten asettama vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittänyt työryhmä totesi, että vapaaehtoistoiminta, talkootyö ja naapuriapu kannattelevat yhteiskuntaa.

Vapaaehtoistyön merkitys hyvinvoinnin lähteenä tunnustetaan yleisesti. Vapaaehtoiseksi ajaa halu tehdä hyvää, auttaa lähimmäisiä ja saada sisältöä elämäänsä. Moni toivoo, että itsellekin löytyy auttaja, jos avuntarve joskus tulee. Osa puolestaan on jo saanut apua hädässä ja haluaa antaa sitä takaisin.

Palkkana on hyvä mieli.