Tämän päivän publikaanit

RAUNO SAARI. Muistissa on aika, jolloin yksittäiset yrittäjät ja perikuntien hoitajat joutuivat julkiseen kivitykseen ja leivättömään pöytään, kun varoja oli talletettu osuustoimintayrityksille pankkikoron ylittävällä korolla. Verottaja hääräsi tikkana paikalla.

Nyt tuntuu, että millään tällaisella ei ole rajoja.

Sähköposti täyttyy niin koti- kuin ulkomaisilla lainatarjouksilla: ”Haluamme tarjota Sinulle Rauno upeaa mahdollisuutta. Lainaa täysin ilman turhia kysymyksiä tai takuita”. ”Lainasi, Rauno, on hyväksytty. Klikkaa tästä. Saat 100–5 000 euroa ilman vakuuksia. ”Hei Rauno. Tarvitsetko lisärahaa? Lainahakemuksesi käsitellään saman tien, ja saat päätöksen hetkessä. Tarjoamme Sinulle jopa 50 000 euron lainan.” ”Yhdistä entiset lainasi ja tiputa korkokulujasi merkittävästi.”

Tarjouksia ja tarjouksia. Tulevat pyytämättä kuin entiselle pääministerille. Mistä näille publikaaneille (vrt. Matt. 5:46) on tullut käsitys, että juuri minä olen potentiaalinen asiakas.

Kuka heille on kertonut ja kenen luvalla?

Isolla tekstillä kerrotaan, että lainaus on helppoa ja turvallista. Pienemmällä kerrotaan, että todellinen vuosikorko vaihtelee välillä 4,19 – 50,5%. Joku ilmoittaa nimelliskoron olevan kaikille saman 26,4% ja vuosikoron 29,8%.

Veristä leikkiä, kun vertaa pankkien korkoihin. Silmälaseja tarvitsee, että löydät sanan ”unsubscribe”. Sitä pitää klikata, jos ei halua enää viestejä. Klikkausta seuraa lupaus ”unsubscribe successful”. Se kertoo, että olet poistunut listoilta. Mutta se on turha lupaus.

Vuonna 2013 tuli voimaan laki, jonka tarkoituksena oli suitsia tätä bisnestä. Alle 2 000 euron vipeille tuli korkokatto. Mutta vuosikoroksi sallittiin jopa 50% ja viitekorko päälle.

Tuomio-istuimetkin ovat koettaneet menoa hillitä. Korkein oikeus käsitteli mm. lainaa (KKO 2015:16), jossa koroksi oli ilmoitettu 9,9%, todelliseksi vuosikoroksi 122,54% ja viivästyskorkoa karhuttiin 118.00%.

Tällaisissa koroissa ja perintäkuluissa on kyse kansalaisten ryöstöstä, joka tapahtuu valtion siunauksella.

Sopimusvapaus ei voi oikeusvaltiossa merkitä minkälaista menettelyä tahansa. Kiinteä korkokatto on poliittinen päätös. Ruotsissa ja Baltiassa siihen on kyetty. Pitäisi ymmärtää, että ihmiset joutuvat eri elämäntilanteissa erikaltaisiin vaikeuksiin. Kyse ei ole ihmisen heikosta luonteesta, nettipokerista tai kauppojen peliautomaateista.

Eteen tulee työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, sairauksia, perhe-ongelmia, avioeroja. Yhä useammalle näyttää jaossa jääneen huonot kortit. Valtakunnanvoudin virasto kertoo, että vuodenvaihteessa puoli miljoonaa suomalaista oli ulosotossa. Markkinoille pitää olla rajoja. Jos niitä ei ole, ei ole myöskään tasa-arvoa eikä demokratia voi toimia.

Mitä hallitus ajattelee tehdä näitten publikaanien kanssa?

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva entinen maaherra.