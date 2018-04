Tänään vietetään aprillipäivää – uutispiloissa esiintyvät Iivo-nukke ja Linnan juhlien hävikkilikööri

Aprillipäivä innoittaa tänäkin vuonna kanssaihmisten huiputtamiseen. Pilauutisia tarjoavat niin lehdet, yritykset kuin erilaiset viralliset tahotkin.

Esimerkiksi Savon Sanomat kertoo, että maastohiihdon olympiavoittajasta Iivo Niskasesta tehdään leluversio. Iivo-nukella on liikkuvat kädet, jalat ja pää. Niveliä on sen verran, että nukke voi hiihtää niin perinteisellä kuin luistelutyylilläkin. Idean taustalla on lehden mukaan kotimainen lelumaahantuoja APR-Toys.

Joensuun kaupunki kertoo aprillipäivänä julkaisuvapaassa tiedotteessaan, että kaupunginjohtaja Kari Karjalainen on saanut roolin elokuvaohjaaja Markku Pölösen tulevassa elokuvassa. Karjalainen esittää raitiovaunua kohtauksessa, joka sijoittuu Helsinkiin.

From Waste to Taste -yhdistys puolestaan kertoo, että helsinkiläinen hävikkiruokaravintola Loop on valittu toimittamaan tarjoilut Presidentinlinnan seuraaviin itsenäisyyspäiväjuhliin. Tiedotteen mukaan luvassa on ainakin käyristä kurkuista ja erilaisista tomaateista tehtyä salaattia, kukkakaalipyreetä ja sirkkavoileipäkakkua. Uutuutena juhlassa lanseerataan hävikkibanaanilikööri.

Aprillipiloja on tiettävästi harrastettu ainakin 1500-luvun lopulta alkaen. Perinne saattaa olla vanhempikin, sillä antiikin roomalaisten keväiseen Hilaria-juhlaan kuului yleinen hilpeys ja hassuttelu.

