”Tänne on hyvä tulla uudestaan”, totesi Kultahippufinaalin tekninen asiantuntija Salohallista

Ampumaurheilun lasten ja nuorten Kultahippufinaali saatiin tyylikkäästi päätökseen Salohallissa. Sunnuntaina tunnelma poikkesi lauantain henkilökohtaisen kilpailun tähtäysrauhasta, kun joukkuekisassa kannustettiin seurakavereita.

Kultahippufinaali kilpaillaan Salon Seudun Ampujien järjestämänä Salohallissa myös ensi vuonna.

– Tänne on hyvä tulla uudestaan. Lauantain ensimmäisen erän kankeuden jälkeen homma pyöri hyvin loppuun saakka. Tekniikka toimi, halli on hieno ja tilaa on riittävästi, Kultahippufinaalin tekninen asiantuntija Tuomo Kamppinen totesi Ampumaurheiluliiton tiedotteessa.

Järjestävän seuran tyttötrio Kiia Peltonen, Anni Suominen ja Minea Terkola sijoittui 14-vuotiaiden pienoiskiväärikilpailussa toiseksi.