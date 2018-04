Tanssi- ja pin up -kurssia Bizarren häämessuilla

Ensimmäiset Bizarre Wedding -häämessut järjestetään tulevana lauantaina Bizarren tiloissa Salon keskustassa. Mukana on yhteensä 16 näytteilleasettajaa pääasiassa Salon seudulta.

Päivän aikana on mahdollista osallistua maksutta Häätanssien hätäensiapukurssi -nimiselle tanssikurssille ja kokeilla heti uusia taitojaan Bizarre House Bandin tahdittamissa kello 12.30 alkavissa päivätansseissa.

Tanssikurssi on lyhyen ytimekäs: ensimmäinen osa pidetään kello 11.30-12.30 ja toinen osa klo 13.15-13.45 yhtyeen ollessa tauolla.

– Kurssi on tarkoitettu ihan kaikille, joita jännittää ottaa juhlissa tanssiaskeleita. Toki morsiamet ja sulhasetkin ovat tervetulleita oppimaan tanssiparin varpaiden väistämisen. Kurssille voi tulla ilmoittautumatta yksin, kaksin tai isommalla porukalla, kurssin ohjaajana toimiva Turo Rantanen Salon Seuratanssiklubi ry:stä toteaa.

Kuuden paikallisen ravintolan yhteinen pop up -kahvila tarjoilee maistiaisia ja kaikenlaisia suolaisia ja makeita herkkuja kahvilassa nautittavaksi tai mukaan ostettavaksi. Häämessut järjestävän Bizarren väki toivoo asiakkaiden ottavan mukaansa oman purkin, johon herkut voidaan luontoa säästäen pakata.

Tapahtumasta saa vinkkejä ja vaihtoehtoja juhlapukeutumiseen, kaunistautumiseen, ruokailuun, valokuvaukseen, alueella sijaitseviin juhlatiloihin ja niiden koristelemiseen sekä uniikkeihin lahjoihin.

Iltapäivällä Pin up your BodyLove -kurssilla johdatellaan herättelemään sisäistä kaunotarta ja tutustumaan pin up -kulttuuriin.

– Kurssi on häpeilemätöntä itsetunnon buustausta. Tarkoituksena on saada esiin voimaantunut sinä eli elegantti glamour-versio itsestäsi ilman vertailua ja kilpailua muihin naisiin, kurssin ohjaaja Sallamari Etelä kertoo.

Bizarre Wedding -häämessuille lauantaina 7.4. kello 10-16 on vapaa pääsy.