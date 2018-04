Tappara johtaa kahden erän jälkeen 2-0

Tappara johtaa miesten jääkiekkoliigan neljättä finaalipeliä Tampereella kahden erän jälkeen 2-0.

Ottelun avausosuman laukoi Jere Karjalainen, joka tälläsi kiekon suoraan Jan-Mikael Järvisen syötöstä maaliin. Osuma syntyi toisessa erässä ajassa 26.32.

Tapparan 2-0-maali nähtiin toisen erän lopussa, kun Jukka Peltola syötti kiekon maalin eteen ja Juhani Jasu viimeisteli. Tamperelaiset saivat kiekon toisessa erässä vielä kolmannen kerran Kärppien verkkoon, mutta osuma hylättiin maalivahdin häirinnän takia.

Kärpille huonoja uutisia on tuonut Jani Hakanpään loukkaantuminen. Vahvat pudotuspelit luutinutta puolustajaa ei nähty enää toisessa erässä kaukalossa.

Suomen mestaruus on katkolla oululaiselle Kärpille ensimmäistä kertaa tänään. Kärpät johtaa SM-finaalisarjaa Tapparaa vastaan kolmen ottelun jälkeen voitoin 3-0.

Tappara on vienyt nimiinsä kaksi edellistä mestaruutta.

STT

Kuvat: