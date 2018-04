Tappara tarrasi kiinni Liigan finaalipaikkaan – TPS kukistui kolmannen kerran peräkkäin

Viime kauden Suomen mestari Tappara on toisella jalallaan jääkiekkoliigan finaaleissa. Se kukisti välierissä TPS:n vieraissa 2-1 ja johtaa ottelusarjaa voitoin 3-0.

Finaalipaikkaan tarvitaan neljä voittoa. Finaalipaikka on katkolla Tapparalle ylihuomenna sen kotikentällä Tampereella.

Tappara oli 0-1-tappiolla yli 50 minuuttia. Sitten Kristian Kuusela tasoitti 53. minuutilla 1-1:een.

Kolmannen välieräkohtaamisen huipensi Tapparalle Sebastian Repo. Kaatumisen kynnyksellä ollut Repo luikerteli hyökkäysalueella maalipaikkaan ja iski 2-1-osuman TPS-vahti Oskari Setäsen ohi 15 sekuntia ennen loppua.

– Osoitti taas meidän voimaa. Tultiin takaa ohi, kakkosketjun laitahyökkääjä Repo sanoi Nelonen Ruudun haastattelussa.

TPS:n miehistössä on Eric Perrinin, Tomi Kallion ja Ilari Filppulan kaltaisia konkarihyökkääjiä, mutta kolmannen välieräkohtaamisen avausmaalin teki 18-vuotias hyökkääjä Lauri Pajuniemi.

Tamperelaissyntyinen Pajuniemi iski kotijoukkueelle paluukiekosta 1-0 vajaan kahden ja puolen minuutin pelin jälkeen. Osumaa edelsivät ketjukaveri Jonne Virtasen väkevä maskipelaaminen ja puolustaja Olli Juolevin lyöntilaukaus, jonka jälkeen Pajuniemi osui.

TPS pääsi kolmannen erän lopussa 1-1-tilanteessa pyörittämään kahden miehen ylivoimaa, mutta maalia se ei saanut aikaiseksi.

HIFK jäi Oulussa nollille

Puolustajat kunnostautuivat Kärppien maalipyssyinä kolmannessa välieräkohtaamisessa HIFK:ta vastaan. Runkosarjavoittaja Kärpät kukisti HIFK:n 3-0 ja siirtyi ottelusarjassa johtoon voitoin 2-1.

Kärpät onnistui tällä kertaa vastustajaansa nopeammin avausmaalin teossa. Maaliverkkoa heilutti ensimmäisessä erässä ruudikkaalla laukauksella puolustaja Shaun Heshka.

Kiitos onnistumisesta kuului myös Kärppien hyökkääjistä kiekon riistäneelle Jari Sailiolle ja Heshkalle siniviivalle kiekon ujuttaneelle Otto Karviselle.

Ville Varakkaan toisen erän lopun kahden minuutin jäähy koitui HIFK:lle kohtalokkaaksi. Puolustuksen johtavaksi pelaajaksi tällä kaudella noussut Miika Koivisto ampui 42 sekuntia ennen erätaukoa 2-0.

Koivisto iski ottelun toisen maalinsa ottelun lopussa tyhjään pömpeliin.

Maalipaikat olivat kahdessa ensimmäisessä erässä Oulussa melko harvassa. Kun HIFK joutui kolmannessa erässä panostamaan tappiotilanteessa hyökkäykseen, Kärpille avautui paikkoja vastaiskuihin.

Kärppien maalivahti Veini Vehviläinen tarvitsi nollapeliin 23 torjuntaa.

Kärpiltä puuttui toisessa välieräpelissä loukkaantunut keskushyökkääjä Mikael Ruohomaa. Hänet korvasi ykkösketjun keskellä ruotsalaishyökkääjä Nicklas Lasu.

Joukkueet kohtaavat seuraavaksi ylihuomenna HIFK:n kotihallissa Helsingissä.

STT

Kuvat: