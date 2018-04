Tappara tyrmäävässä vireessä – Kärpät kolme maalia perässä

Tappara on rymistellyt 4-1-vierasjohtoon miesten jääkiekkoliigan viidennessä finaalipelissä, kun Oulun ottelusta on takana kaksi erää.

Tappara kuritti Kärppiä ensimmäisen kerran alle puolentoista minuutin pelaamisen jälkeen, kun Niko Ojamäen kuti sujahti etuyläkulmaan.

Jatkoa seurasi ajassa 16.12, kun Jukka Peltola ohjasi Jan-Mikael Järvisen syötöstä 0-2-lukemat.

Vain 15 sekuntia myöhemmin kiekko oli jälleen Kärppien maalissa. Asialla oli Ojamäki, jonka rannelaukaus painui verkon perukoille.

Oululaisjoukkueen päävalmentaja Mikko Manner vaihtoi kolmannen takaiskun jälkeen maalivahtia, kun Veini Vehviläinen luisteli vaihtoon ja Jussi Rynnäs kentälle.

Toisessa erässä Otso Rantakarin laukaus yllätti maskissa olleen Rynnäksen, ja tamperelaiset siirtyivät 4-0-johtoon. Lisää tuskaa Kärpille toi Teemu Kivihalmeen toisessa erässä nappaama 2+10 minuutin rangaistus selästä taklaamisesta.

Kärpät sai toisen erän lopussa avausmaalinsa, kun Julius Junttilan ylivoimalaukaus muutti Tapparan Niko Mikkolan mailasta suuntaa ja meni verkon perukoille.

Tapparalta on ottelusta sivussa Sebastian Repo, joka kärsii pelikieltoa. Kärppien riveistä on poissa loukkaantunut Jani Hakanpää.

Suomen mestaruus on katkolla Kärpille. Oululaisjoukkue johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1.

STT

