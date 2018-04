Tappara väänsi pakkovoiton Kärpistä – Tappara-kippari Peltola: Vielä on varaa kiristää

Tappara on sitkeä kuin 1970-luvun kouluruokailusta tuttu tilliliha. Se selvitti jääkiekon SM-finaaleissa Kärppien ensimmäisen ottelupallon ottamalla Tampereella 2-0-kotivoiton ja kavensi sarjan tilanteeksi 1-3.

Kärpät pääsee yrittämään loppuottelusarjan katkaisua seuraavan kerran heti tiistaina kotihallissaan Oulun Raksilassa.

Tappara ansaitsi finaalien avausvoittonsa kahden ensimmäisen erän ansiosta täysin. Se oli kotoisessa Hakametsässä isäntä talossa.

Tappara oli kolmessa edellisessä kohtaamisessa osunut tolppien väliin yhteensä kolme kertaa. Maanantaina se ilahdutti toisessa erässä kannattajiaan kahden maalin kimaralla.

Jere Karjalainen ampui suoraan Jan-Mikael Järvisen syötöstä 1-0, kun kiekko ohitti Kärppä-vahti Veini Vehviläisen etutolpan juuresta. Maali oli Karjalaiselle ensimmäinen kevään pudotuspeleissä.

Kun duunarihyökkääjä Juhani Jasu napautti maalin edestä vastakiekkoon 2-0, Kärpät hyytyi takaa-ajajan rooliinsa.

Kolmanteen erään Tappara-kehut eivät ulotu. Kotijoukkue jäädytti peliä, eikä jäähyillyt Kärpät saanut hyökkäyspeliään rullaamaan.

Ylivoimamaali puuttuu yhä

Kuorma kävi Kärpille raskaaksi toisessa erässä, kun se oli menettänyt ottelusta sivuun ykköspuolustajansa Jani Hakanpään. Tämä oli avauserässä jäänyt Jasun taklauksen alle, eikä pelaaminen enää toisessa erässä Kärppä-puolustajalta luonnistanut.

Näin Kärpät joutui tulemaan toimeen viidellä puolustajalla. Urakan raskautta lisäsi erän lopun Kärppien jäähysuma.

Tappara sai Kristian Vesalaisen ja Lasse Kukkosen kaksiminuuttisten aikana pyörittää minuutin ja 41 kahden miehen ylivoimaa, mutta maaliverkko ei heilunut vieläkään.

Tappara on pelannut finaaleissa lähemmäs puoli tuntia ylivoimalla ilman maalia. Toisaalta Kärppienkin ylivoimamaali loppuotteluissa on tekemättä.

Varsinkin ottelun toisen päätuomarin Mikko Kaukokarin tuomiot jättivät purnattavaa. Vesalaisen koukkausjäähy ja Tapparan pelin aivo Jan-Mikael Järvisen ”sukeltamisesta” saama kaksiminuuttinen olivat kyseenalaisia tuomioita.

Järvinen sai toisen erän lopussa kasvoilleen Kärppien Shaun Heshkan mailasta ja joutui kanadalaispakin lailla jäähyaitioon.

Kärppien puolustus haavoittuvainen

Ensimmäisen erän kulkua havainnollistaa se, että Tapparan maalivahti Dominik Hrachovina venytti ottelun ensimmäisen torjuntansa, kun peli oli vanhentunut reilut 13 minuuttia. Hrachovinalle kertyi avauserässä yhteensä neljä torjuntaa, Kärppien Vehviläiselle 12.

Kärpät on edelleen etulyöntiasemassa Suomen mestariksi, mutta Hakanpään loukkaantuminen jättää oululaisille mietittävää. Kärppien puolustuspää oli jo ennestään Tapparaa ohuempi.

Seitsemän ottelun HIFK-välieräsarjan rasitukset painavat Kärppiä mitä pidemmälle finaalisarja venyy.

”Samanlainen latinki Ouluun”

– Meillä on vielä varaa kiristää. Pala kerrallaan haetaan ja torstaina pelataan vielä täällä. Huomenna vain samanlainen latinki Ouluun, Tapparan kapteeni Jukka Peltola linjasi.

Tapparan päävalmentaja Jukka Rautakorpi mylläsi neljänteen finaaliin ketjunsa uusiksi pakkovoiton edessä, ja ratkaisu kantoi hedelmää. Tappara laukoi ottelussa 53 kertaa, joista 34 kertaa kohti Kärppien tähtivahtia Veini Vehviläistä.

– Lankkua pitkin kun kävelet, se yhdistää joukkuetta vielä lisää, Jere Karjalaisen avausmaalin syöttänyt Jan-Mikael Järvinen sanoi.

Vaikka Tappara finaalisarjan parhaan ottelun pelasikin, otteista paistoi edelleen pieni huolimattomuus ja puristus.

Puristusta on ollut myös Karjalaisen maalinteko läpi pudotuspelisarjan. Maanantain osuma oli 18 maalia runkosarjassa iskeneen laiturin ensimmäinen pudotuspeleissä.

– Totta kai se on vähän painanut mielessä, kun aina haluaa auttaa joukkuetta. Mutta ei sitä auta murehtia, Karjalainen sanoi,

STT

