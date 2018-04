Tapparan Rantakari pelikiellossa illan liigafinaalissa

Jääkiekon Liigan kurinpito on määrännyt Tapparan puolustajalle Otso Rantakarille yhden ottelun pelikiellon, jonka hän kärsii tänä iltana Tampereella pelattavassa Liigan finaalisarjan toisessa ottelussa.

Rantakari sai tiistaina pelatussa 1. finaalissa 2+10 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Taklattu Kärppien Miska Humaloja loukkaantui ja joutui jättämään pelin kesken.

– Videon perusteella on selvää, että taklauksessa Rantakarin olkapää osuu Humalojaa päähän, koska ennen varsinaista vartalokontaktia Humalojan pää heilahtaa vasemmalle. Vartalokontaktin aikana tapahtuu myös pelaajien kypärien osuminen toisiinsa, kurinpito kertoo.

– Rantakari on vastineessaan lausunut, että kyseessä oli normaali taklaus, joka ei osunut vastustajaa päähän vaan tilanteessa ainoastaan pelaajien kypärät osuivat yhteen. Kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu ennen pelaajien kypärien yhteenosumista kontakti Rantakarin olkapään ja Humalojan pään välillä. Näin ollen kyseessä on päähän kohdistunut taklaus.

Runkosarjavoittaja Kärpät kukisti Oulussa ensimmäisessä loppuottelussa Tapparan 3-0. Suomen mestaruuteen tarvitaan finaalisarjassa neljä voittoa.

Tappara on kahden viime kauden Suomen mestari.

http://liiga.fi/uutiset/2018/04/19/tapparan-otso-rantakarille-pelikielto-katso-video

STT

