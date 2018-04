Tarkastusmuistio: Arkkitehtuurimuseon johtaja jätti selvittämättä luottokorttimenojaan – Kausteen mukaan muistio antaa asiasta väärän kuvan

Arkkitehtuurimuseon sittemmin irtisanottu johtaja Juulia Kauste jätti vuosina 2013-17 merkittävältä osin selvittämättä museon luottokortilla tekemiään ostoja, kerrotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastusmuistiossa. Ministeriö päätti viime syksynä museon tarkastamisesta valtionosuuksien ja -avustusten osalta.

Muistion mukaan tammikuun tarkastuskäynnillä ilmeni, että noina vuosina Kausteen Eurocard-laskujen yhteissumma oli vajaat 100 500 euroa. Kirjanpitoon ei sisältynyt kuittia tai selitettä noin 76 300 euron osalta. Lisäksi kirjanpidosta löytyi kuitti mutta ei selitettä kulujen liittymisestä museotoimintaan lähes 16 800 euron osalta.

Näin laskujen summasta melkein 93 prosenttia tuli tapahtumista, joita ei selvitetty asianmukaisesti.

– Ottaen huomioon, että Kauste on toiminut Arkkitehtuurimuseossa johtavassa asemassa, edellä todettuja laiminlyöntejä on pidettävä merkittävinä, muistiossa sanotaan.

Eurocardilla tehdyt ostokset ovat liittyneet tarkastuskäynnin havaintojen mukaan lähinnä kalliisiin ravintolalaskuihin, taksikuluihin, lentolippu- ja hotellikuluihin sekä pienessä määrin käteisnostoihin.

Kausteen toimittaman vastineen mukaan ”pitää paikkaansa, etten ole toimittanut kuitteja tai laskujen selitteitä viipymättä siitä syystä, että huomattavasta työmäärästä johtuen aikani ei ole riittänyt siihen hallinnolliseen työhön, mikä kuittien järjestämisestä aiheutuu”.

STT:n tavoittama Juulia Kauste sanoo, että muistio antaa asiasta erittäin väärän kuvan.

– Olen toimittanut kaikista kuluista selvitykset ja tositteet, ja kulut liittyvät yksiselitteisesti ja täysin työhön. Tositteita puuttuu näiltä vuosilta kaikkiaan noin 2 000 euron edestä.

Hän kertoo toimittaneensa tositteet prosessin aikana hallitukselle ja tarkastajille tiedoksi.

Muistiossa todetaankin, että Kauste toimitti tänä vuonna tarkastustoimen pyynnöstä sille kuitteja.

Korjaustoimet riittämättömiä

Johtajan matkakulujen ja edustamisesta aiheutuneiden kulujen hyväksyntä on kuulunut Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiön hallituksen puheenjohtajalle. Puheenjohtajana on helmikuusta 2013 alkaen toiminut Marco Steinberg.

Muistion mukaan on selvää, että hallituksen puheenjohtaja on ollut tietoinen Kausteen Eurocard-laskujen kuittien puuttumisesta viimeistään vuoden 2013 lopussa. Steinbergin mukaan tieto merkittävästä ja järjestelmällisestä kuittien puuttumisesta olisi tullut hänen tietoonsa vasta ministeriön tarkastajalta tämän vuoden tammikuussa. Hallituksen puheenjohtajan mukaan ”laiminlyönnit ovat tapahtuneet työntekijäportaassa sekä tilintarkastuksessa”.

Kaustetta olivat muistuttaneet kuittien toimittamisesta niin hallituksen puheenjohtaja, talouspäälliköt kuin tilintarkastajatkin. Tarkastustoimi katsoo, että huomautukset kuittien toimittamisesta eivät ole olleet riittävä toimi Kausteen toimintatapojen muuttamiseksi.

Steinberg sanoo STT:lle, että talossa on ryhdytty korjaaviin toimiin, kun on ilmennyt, että kuittiasia ei ole korjaantunut. Lisää uudistuksia on tulossa esimerkiksi valvontajärjestelmään.

– Hallitus ja minä puheenjohtajana olemme aina toimineet parhaalla mahdollisella tavalla nojautuen tietoon, joka meille on annettu ja nojautuen kontrollijärjestelmään ja ammattilaisten antamiin suosituksiin.

Tarkastus jatkuu

Tarkastuspäällikkö Viivi Lajunen ministeriöstä toteaa STT:lle, että ministeriön osalta tarkastus jatkuu. Lopullinen tarkastuskertomus koskee vuosia 2015-16, ja siinä arvioidaan valtionosuuksia ja -avustuksia.

Ministeriössä on käynnistetty arviointi asian oikeudellisista seuraamuksista. Muistiossa tarkastustoimi katsoo, että on syytä arvioida muun muassa Arkkitehtuurimuseon hallituksen jäsenten vastuita ja velvollisuuksia sekä mahdollisia rikosoikeudellisia seikkoja.

Myös hallitus on jättänyt tarkastajille keväällä vastineensa.

Lajunen toteaa, että hallituksen arvioitavaksi jää, miltä osin Kausteen kulujen lopulta katsotaan liittyneen museon toimintaan.

– Me otamme sen huomioon lopullisessa kertomuksessa.

Hallituksen puheenjohtaja Steinberg kertoo, että ministeriö saa tästä piakkoin hallitukselta vastauksen.

Museon johtaja Kauste irtisanottiin maaliskuun loppupuolella. Hallituksen puheenjohtaja Steinberg kertoi tuolloin STT:lle, että yhteistyön jatkamiselle Kausteen kanssa ei ollut edellytyksiä. Kausteen työsuhde päättyy 27. toukokuuta, ja tehtävää hoitaa väliaikainen johtaja.

Arkkitehtuurimuseo irtisanoi viime vuoden lopulla neljä työntekijää. Helsingin Sanomien mukaan talo on kärsinyt viime vuosina talouspulmien lisäksi huonosta työilmapiiristä. Steinberg kertoi aiemmin, että Kausteen irtisanominen ei liity noihin seikkoihin, vaan kyse on erillisestä asiasta.

