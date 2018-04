”Tasa-arvosta kirkossa on nyt lipsuttu” – naispapit vaativat piispoilta toimia

Naispapit vaativat kirkon piispoilta nykyistä vahvempaa naispappeuden tukea. Julkisen kirjeen allekirjoittaneet papit edustavat muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun hiippakuntia.

Papit syyttävät kirkon johtoa siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi kitkeäkseen naispappien kohtaamaa vastustusta kirkon riveistä. Kirjeen mukaan naispapit kohtaavat yhä syrjintää, vaikka ensimmäisten naispappien vihkimisestä on jo 30 vuotta ja lähes puolet vihityistä papeista on naisia.

– Osa naisten pappeuden vastustajista on määrätietoisesti opettanut kirkon päätösten vastaista pappeuskäsitystä, kieltäytynyt yhteistyöstä ja usein myös tuominnut pappissisarensa epäuskoisiksi ja vääräoppisiksi, naispappien kirjeessä kerrotaan.

Naispappeuden vastustus on allekirjoittaneiden mukaan periytynyt uusille sukupolville joissakin herätysliikkeissä. Kaikki herätysliikkeiden papit eivät kieltäydy yhteystyöstä naispappien kanssa.

Yhteistyöstä kieltäytyneet ovat perustelleet toimintaansa piispainkokouksen vuoden 1986 ponnella, jonka mukaan myös naispappeutta vastustavilla on toiminnanvapaus kirkossa.

– Sitä on tulkittu jatkuvasti niin, että se antaa mahdollisuuden kieltäytyä yhteistyöstä, ja sehän ei ole ponnen tarkoitus. Edellytys toiminnanvapaudelle kirkossa on se, että suostutaan yhteistyöhön, kertoo kirjeen allekirjoittanut Turun arkkihiippakunnan rovasti Pirjo Vahtola.

Vuonna 2006 piispainkokous tähdensi, ettei papeilla tai muilla kirkon viranhaltijoilla ole oikeutta kieltäytyä naispappien kanssa työskentelemisestä. Rovasti Vahtolan mukaan selonteon jälkeen asiassa nähtiin edistystä, mutta viime vuosina on otettu takapakkia.

– Tuntuu, että asiasta on nyt lipsuttu. On mielestämme kestämätön tilanne, että Suomen kirkon palveluksessa olevat papit opettavat naispappeutta vastaan, Vahtola sanoo.

Vastikään käydyissä arkkipiispan vaaleissa yksi ehdokkaista vastusti avoimesti naispappeutta. Naispapit ehdottavat piispan kelpoisuusedellytyksiin vaatimusta, että ehdokas sitoutuu hyväksymään kirkon käsityksen yhteisestä pappisvirasta ja vihkimään uusia pappeja sukupuoleen katsomatta.

STT

Kuvat: