Tavaraliikenne sujuu jo Mäntyharjulla, henkilöliikenne yhä bussilla

Mäntyharjun Kinnissä rata on avattu diesel-vetoiselle tavaraliikenteelle sunnuntai-iltana hieman ennen yhtätoista, kertoo Liikennevirasto.

Kinnin ratapihalla sähköradan jännitteet on edelleen turvallisuussyistä katkaistu.

Henkilöjunat korvataan busseilla ainakin vielä maanantain ajan.

Pelastuslaitos lopetti työnsä Kinnissä niin ikään sunnuntai-iltana suojavaahdotettuaan vaurioituneen kemikaalisäiliön. Ympäristövahingon laajuuden selvitystyö jatkuu edelleen.

Pelastuslaitoksella ei ollut tietoa kemikaalivaunuista

Pelastuslaitos ei ollut saanut tietoa Mäntyharjun Kinnissä säilytettävistä kemikaalivaunuista, vaikka lain mukaan niin pitäisi tapahtua, kertoo palomestari Joni Himberg Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtokeskuksesta STT:lle.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK) liittyvän asetuksen mukaan ilmoituksesta huolehtii kuljetusoperaattori eli VR, sanoo Trafin Raideliikenteen infrapalveluiden yksikön päällikkö Tomi Anttila.

Toisaalta kuljettajalla ja rataverkon omistajalla eli Liikennevirastolla on myös mahdollisuus sopia ilmoitusvelvollisuudesta keskenään ja ohjeistus on monitulkintaista, Anttila sanoo.

Anttilan mukaan kemikaalivuoto tuskin olisi ollut estettävissä, vaikka pelastuslaitos olisikin saanut tiedon vaunuista asianmukaisesti.

Tiedonkulun virheestä kertoivat sunnuntaina ainakin Ilta-Sanomat ja Yle.

Pelastuslaitos sai työnsä Kinnissä päätökseen kymmenen tienoilla sunnuntai-iltana. Ympäristövahingon laajuuden selvitys jatkuu edelleen.

Kuljetus VR:n vastuulla

Mäntyharjun säiliövaunuletkan kuljetus on ollut VR:n vastuulla, kertoi VR Groupin viestintäjohtaja Tatu Tuominen aiemmin päivällä.

Vaunujen omistajaa ja määränpäätä ei aiota kertoa julkisuuteen onnettomuustutkinnan ollessa kesken, hän sanoo.

– Totta kai meillä on kaikki siihen liittyvä tieto olemassa. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa, ja niin kauan kuin tutkinta on käynnissä emme avaa tätä sen enempää. Tämä on ihan normaali käytäntö, Tuominen sanoo STT:lle.

Onnettomuustutkintakeskus kertoi sunnuntaina, että säiliövaunuletka on venäläisen standardin mukainen ja seissyt Kinnin liikennepaikalla ainakin kaksi viikkoa ennen lauantaina havaittua kemikaalivuotoa.

Esimerkiksi Nesteeltä kerrottiin aiemmin sunnuntaina STT:lle, että bensiinin lisäainetta metyylitertiaaributyylieetteriä (MTBE) sisältävät vaunut eivät ole yhtiön tai menossa sen jalostamolle.

Kinni on tilapäinen puskurivarasto

Mäntyharjun eilisen kemikaalivuodon säiliövaunut ovat venäläisiä, kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin raideliikenteen infrayksikön päällikkö Tomi Anttila.

– Kysymyksessä ovat yhdysliikennekaluston vaunut. Tämä ei ole tavatonta, sillä rataverkossa liikkuu aika paljon yhdysliikennekalustoa eli venäläistä kalustoa: säiliövaunuja ja muita tavaravaunuja, Anttila sanoo.

Anttia ei osannut sanoa, kuka vaunut omistaa tai minne ne olivat menossa. Sen sijaan hän tietää hyvin, miksi ne olivat Mäntyharjun Kinnin liikennepaikalla.

– Vaarallisten aineiden tilapäinen säilyttäminen tapahtuu Trafin nimeämillä ratapihoilla, joita on 13 kappaletta. Jos vakiratapihat ovat täynnä, niille on varapaikkoja, joissa vaunuja voidaan tilapäisesti säilyttää. Kyseessä on ikään kuin puskuri, jos vaunuja ei syystä tai toisesta voida asiakkaalle viedä, Anttila jatkaa.

Anttilan mukaan vaunut jäävät usein tilapäiseen säilytykseen sen takia, että asiakas ei niitä pysty heti ottamaan vastaan.

– Näitä tuotteita tilataan Venäjältä hyvissä ajoin. Sinä aikana kun ne ovat tulossa tänne, tuotantoprosessissa saattaa tapahtua esimerkiksi häiriöitä tai katkoksia, jotka aiheuttavat sen, ettei vaunuja voida ottaa vastaan.

Varapaikat, kuten Kinni, ovat yleensä sellaisia, joissa normaalin raideliikenteen hoito ei edellytä kaikkien raiteiden käyttämistä. Kinnissä normaalit junakohtaamiset tapahtuvat toista raidetta pitkin, ja ylimääräistä raidetta voidaan käyttää puskurivarastona.

Vaunujen alkuperän ja määränpään tietää VR.

– Kyseessä on VR:n ja asiakkaan kahdenvälinen sopimus, joka on sellainen, että sitä ei tarvitse ilmaista muille osapuolille. VR:llä on tieto siitä, mihin vaunut ovat menossa, mutta heidän ei tarvitse sitä minkään lain nojalla kertoa.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005634020.html?ref=rss

https://yle.fi/uutiset/3-10150326

STT

Kuvat: