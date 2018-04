Teosto-palkinto Astrid Swanille ja Joona Toivanen Triolle

Musiikkialan Teosto-palkinnon saivat torstaina Astrid Swan ja Joona Toivanen Trio.

Astrid Swan, omalta nimeltään Astrid Joutseno, palkittiin levystään From the Bed and Beyond. Henkilökohtaisella levyllä hän käsittelee sairastumistaan syöpään vuonna 2013.

Tuomariston mukaan levy on ”koskettava, rehellinen ja elämänmakuinen kokonaisuus, johon on ammennettu tunteiden koko kirjo”.

Joona Toivanen, Tapani Toivanen ja Olavi Louhivuori palkittiin jazz-levystä XX, jota tuomaristo kiitteli ”sulavasta lyyrisestä iloittelusta”.

Kummankin voittajan palkintosumma on 20 000 euroa.

Tuomaristo valitsi voittajat esiraadin valitsemista palkintoehdokkaista. Tuomaristoon kuuluivat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa sekä viime vuonna Teosto-palkinnon voittanut Mikko Joensuu.

STT