THL: Lapsuudenkodin kosteusvaurio ei aiheuta pysyvää matala-asteista tulehdustilaa

Kosteusvaurio varhaislapsuuden kodissa ei johda pitkäaikaiseen matala-asteiseen tulehdustilaan. Tämä ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemästä tutkimuksesta.

Aiemmin samassa tutkimuksessa on todettu, että kosteusvauriot saattavat lisätä matala-asteista tulehdustilaa altistumisen aikana. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole pitkäaikaisia tai pysyviä.

– Olemme kuitenkin jo aiemmin osoittaneet tässä aineistossa, että kosteusvaurioille altistuminen lisää riskiä sairastua astmaan, sanoo erikoistutkija Anne Karvonen THL:n tiedotteessa.

Matala-asteinen tulehdustila on eräänlainen kehon ärsytystila.

THL:n tutkimukseen osallistui 290 suomalaista lasta, joita seurattiin kuuden vuoden ajan. Tutkimus on osa Lukas-syntymäkohorttiaineistoa, joka pyrkii selvittämään elinympäristön mikrobialtistuksen suojaavia tai haitallisia vaikutuksia lasten astman ja allergisten sairauksien kehittymisessä.

https://thl.fi/fi/-/lapsuuden-kodin-kosteusvauriolla-ei-yhteytta-matala-asteisen-tulehdustilan-kehittymiseen

STT