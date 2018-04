Tiedustelupomo: USA tehnyt päätöksen vetäytyä Syyriasta, ilmoitus luvassa pian – Turkki, Iran ja Venäjä sanovat pyrkivänsä ”pysyvään tulitaukoon”

Yhdysvallat on tehnyt päätöksen joukkojensa mahdollisesta vetäytymisestä Syyriasta, kertoo yhdysvaltalainen tiedustelujohtaja uutistoimisto AFP:n mukaan. Hänen mukaansa asiasta on tarkoitus ilmoittaa ”pian”.

Kansallisen tiedustelun johtajan Dan Coatsin mukaan Yhdysvaltain läsnäolosta Syyriassa on käyty tiistaina Valkoisessa talossa tärkeä keskustelu, johon osallistui hallinnon johtavia edustajia.

Hieman aiemmin tänään Venäjä, Turkki ja Iran kertoivat tavoittelevansa Syyriaan ”pysyvää tulitaukoa” taistelevien osapuolten välille. Kolmen maan johtajat julkistivat asiasta yhteisen julkilausuman Turkin Ankarassa käymiensä neuvottelujen jälkeen.

Venäjän, Turkin ja Iranin neuvottelujen tarkoituksena on nopeuttaa Syyrian rauhanprosessia ja vahvistaa niiden vaikutusvaltaa maassa. Edellisen kerran johtajat tapasivat samoissa merkeissä Sotshissa marraskuussa.

Vaikka kolmikon intressit Syyriassa ovat pitkälti toisistaan poikkeavat, kaikki haluavat käyttää hyväkseen lännen vaikutusvallan vähenemisen maassa.

Kahdeksatta vuotta jatkuvassa Syyrian sisällissodassa on saanut surmansa yli 340 000 ihmistä ja miljoonat ovat lähteneet maanpakoon. Turkissa on yli 3,5 miljoonaa syyrialaispakolaista.

STT

