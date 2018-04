Tiloilla tarvitaan ympäristötukia

Keskustavetoisen hallituksen viimeisimmän kehysriihen kaikki saavutukset eivät suinkaan ole herättäneet pelkkää hymistelyä Maataloustuottajain keskusliiton MTK:n johdossa. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi arvostelevat maatalouspolitiikkaa lyhytjänteisyydestä ja poukkoilevuudesta.

Marttilan kritiikin kärki koskee tällä kertaa sitä, ettei hallitus tarjonnut viime viikon kehysriihessään ratkaisua maatalouden ympäristötuen rahoitusongelmalle kesken rahoituskauden. Uusi kausi alkaa vuonna 2021, mutta MTK:n mukaan rahat loppuvat jo ensi vuonna. Marttilan mukaan ”rahoituspommi” laukeaa tämän takia seuraavan hallituksen käsiin.

Marttilan mukaan sama ongelma koskee luomuviljelyä. Rahoituslaarin pohja uhkaa tulla luomuviljelysitoumusten tekemisessä vastaan ensi vuoden kuluessa. Tilanne on erikoinen, sillä luomuelintarvikkeiden suosio on ollut kasvussa vuosikausia.

Maanviljely on pitkäjänteistä työtä. Päätöksiä ei tehdä kevyin perustein, ja investoinnit ovat suuria. Samat asiat koskevat ympäristönsuojelua yleisestikin.

Suurin osa maanviljelijöistä on hyvin ympäristötietoisia ja suojelee luontoa käytettävissä olevin keinoin. Tämä näkyy hyvin Varsinais-Suomessakin, jossa suojeluohjelmat on maatiloilla otettu laajasti käyttöön. Samaan aikaan maasta on saatava elanto itselle ja perheelle sekä on voitava tehdä investointeja tulevaan.

Ympäristönsuojelulla on edelleen hintansa. Yhä nykyäänkin maailmanjärjestys on laadittu siten, että tuottoisimmat tuotantotavat eivät ole ympäristön kannalta useinkaan niitä parhaita mahdollisia.

Sahi ja Marttila ovat oikeassa todetessaan, että maanviljely ja maaseutu kaipaavat pitkäjänteistä kehittämistä, joka ei saa olla riippuvaista hallituskausista eikä poliittisista voimasuhteista. Sama asia koskee ympäristönsuojelua.

Maatalous on oleellisen tärkeä vaikuttaja ympäristönsuojelussa ja tärkein etenkin vesiensuojelun käytännön toteuttajana koko Itämeren mittakaavassa. Tässä jos missä tarvitaan pitkäjänteistä talous-, maatalous- ja ympäristöpolitiikkaa.