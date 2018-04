Toimitusjohtaja Kohonen: Jokereiden suomalaisuus on tärkeää KHL-liigalle

Jääkiekkoseura Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen tykästyi Harry HarkimonYlen Ykkösaamussa kertomassa myyntiuutisessa kohtaan, jossa tämä kertoi seuran omistuksen pysyvän Suomessa. Kohonen pitää sitä arvokkaana sekä Jokereiden että koko KHL-liigan kannalta.

– Se on tärkeää brändin ja toiminnan kannalta. Jokerit on suomalainen seura, jonka rahoitus tulee Venäjältä, Kohonen määritti.

Harkimo kertoi myyntiaikeistaan ensi kerran blogikirjoituksessa Jokereiden 50-vuotisjuhlien aikoihin viime syksynä. Ostajaehdokkailla on spekuloitus siitä saakka, mutta Kohonen ei lähtenyt arvailemaan Harkimon seuraajaa.

– Henkilökunnalle ei tyypillisesti kuulu, mitä omistajat osakkeillaan tekevät, eikä se ole toimivan johdon asia. Toki asia kiinnostaa koko organisaatiota, mutta tämän suurempaa tietoa minulla ei ole.

Hinta riippuu tavoitteista

Harkimo on kauppaamassa 51 prosentin osuuttaan seurasta, joka on tehnyt vuonna 2014 alkaneella KHL-taipaleellaan miljoonien eurojen kirjanpidolliset tappiot. Kohosen mielestä osakepotin arvo on vaikeasti arvioitavissa.

– En osaa yhtään sanoa, Kohonen aloitti arvionsa.

– Arvo riippuu siitä, mitä potentiaalinen ostaja arvostaa. Se on olematon, jos ostajaehdokas tavoittelee vain nopeita voittoja ja osinkoa. Toisaalta Jokerit on aikamoinen brändi ja KHL:n sisäisessä laatuvertailussa seura sijoittui Pietarin SKA:n jälkeen kakkoseksi.

Kohonen pitää arvokkaana myös Jokereiden yhteistyösopimusta kiinalaisen Kunlun Red Starin kanssa.

– Se on valtava mahdollisuus Kiinan bisneksessä ja Aasiassa. Joku voisi arvostaa brändin lisensointimahdollisuutta Kiinaan vaikka miljoonien arvoisena.

Harkimo keskittyy politiikkaan

Harkimo kertoi tehneensä myyntipäätöksen keskittyäkseen poliittiseen uraansa. Kansanedustaja on perustanut poliittisen liikkeen nimeltä Liike Nyt yhdessä Mikael Jungnerin, Alex Niemisen, Helene Auramon, Karoliina Kähösen, Sarian Antilan ja Tuomas Enbusken kanssa.

– Päätin viime vuoden helmikuussa, että luovun Jokereista, kun seura täyttää 50 vuotta ja kausi on loppu, Harkimo kertoi Ylen lähetyksessä.

– Jos politiikkaan lähtee mukaan, siihen on satsattava täysipainoisesti. Jotain on silloin jätettävä pois. Haluan uudistaa politiikkaa.

Helsingin Jokerit on ollut Harkimon omistuksessa vuodesta 1991. Jokerit siirtyi SM-liigasta KHL-liigaan vuonna 2014.

– Etsin sellaista ratkaisua, että Jokerit saa hyvän suomalaisen kodin, Harkimo valotti myyntisuunnitelmiaan.

Jokerit on perustettu 1967.

https://yle.fi/urheilu/3-10171385

https://blogit.iltalehti.fi/hjallis-harkimo/2017/11/09/loppupalkkaa-ei-tule-jos-vaihdat-seuraa-jokerien-puoli-vuosisataa/

STT

Kuvat: