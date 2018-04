Toimitusjohtaja Virkkunen: Kärpät juhlii mestaruuttaan ensi tiistaina

Jääkiekon Suomen mestaruuden voittaneen Kärppien kansanjuhla järjestetään Oulussa näillä näkymin ensi tiistaina. Kärpät sinetöi eilen mestaruutensa kukistamalla kuudennessa loppuottelussa Tapparan 1-0 ja voittamalla finaalisarjan voitoin 4-2.

Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkusen mukaan mestaruusjuhlan aika on alkuviikosta.

– Alustavasti olemme puhuneet, että tiistai olisi hyvä päivä, kertoi Virkkunen, joka oli matkalla Kärppien toimistolle.

Tällä vuosikymmenellä Kärppien kansanjuhla on sen mestaruusvuosina pidetty 2014 Oulun pesäpallostadionilla ja vuotta myöhemmin Oulun kauppatorilla.

Kärpille Suomen mestaruus oli seurahistorian kahdeksas. Mestaruuksista peräti seitsemän on tullut 2000-luvulla.

STT