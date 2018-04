Toista tuhatta varhaiskasvattajaa protestoi Eduskuntatalon edessä

Uutta varhaiskasvatuslakia vastustavaan mielenilmaukseen osallistui keskiviikkona 1 500-2 000 ihmistä, arvioi Helsingin poliisi. Eduskuntatalon edessä järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Ihmiset poistuivat eduskuntatalolta päivällä kello puoli kolmen aikoihin, kertoo komisario Arto Laitinen Helsingin poliisista.

Varhaiskasvattajien ulosmarssi työpaikoiltaan aiheutti poikkeusjärjestelyjä Uudellamaalla. Ulosmarssi alkoi puoliltapäivin ja kesti iltakuuteen.

Mielenilmaukseen osallistuivat Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) lisäksi neljän muun liiton jäsenet. Ulosmarssi koskee sekä yksityisellä että kunnallisella sektorilla työskenteleviä.

Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen aluepäällikkönä Espoon keskuksen palvelualueella toimivan Marjatta Korhosen mukaan ulosmarssi ei aiheuttanut heillä ongelmia.

– Meille tulleen tiedon mukaan (päivä) on sujunut hyvin. Soittelin muutamille päiväkotien johtajille, ja sellainen ilmiö oli ollut, että monet perheet, jotka olivat ilmoittaneet tarvitsevansa varhaiskasvatusta ja tuovansa lapsen hoitoon (ulosmarssin aikana) olivatkin jääneet pois. Eli lapsi hoidettiin kotona tai muilla järjestelyillä, Korhonen kertoo.

”En tiedä ketään lastentarhanopettajaa, joka olisi vaatinut palkankorotusta”

Lastentarhanopettajat toimittavat ylihuomenna tukuittain palkankorotusesityksiä esimiehilleen ympäri maata. Alan paremman palkkauksen puolesta toimivan Ei leikkirahaa -kansanliikkeen koordinaattori Liina-Mari Ylhäisi uskoo, että tempaukseen osallistuu tuhansia ihmisiä.

Viesti Vaadi palkankorotusta -nimellä kulkevasta päivästä on hänen mukaansa tavoittanut kymmeniätuhansia ihmisiä.

– Kuopio, Rovaniemi, Oulu, Lappeenranta – joka puolelta tulee viestiä, että tämä on menossa läpi kansallisesti, itsekin lastentarhanopettajana toimiva Ylhäisi kertoo.

Ylhäisin mukaan perjantainen joukkovoiman osoitus ei vaikuta päivittäistoimintaan millään tavalla eikä se liity keskiviikon tempaukseen.

– Liittojen (keskiviikkoinen) mielenilmaus ei liity kansanliikkeeseen millään lailla. Meidän tarkoituksemme ei ole häiritä varhaiskasvatuksen arkea, vaan saada kuntapäättäjät ja yhteiskunta näkemään palkkauksen epäkohdat, joita alalla on.

Ylhäisin mukaan lastentarhanopettajat ja erityisopettajat vievät perjantaina palkankorotusesityksensä esimiehilleen sellaisella hetkellä, kun heidän ei tarvitse olla läsnä lapsiryhmässä.

– Esimiehen tapaamiseen ja arkisten asioiden selvittämiseen on lastentarhanopettajilla muutenkin päivittäin aikaa, se on ihan rutiinijuttu.

– Toki tämä palkankorotusesityksen vieminen ei varmaan tunnu rutiinilta kenenkään kohdalla, kun se ei ole tavallista tällä alalla. En kyllä tiedä ketään lastentarhanopettajaa, joka olisi ikinä vaatinut palkankorotusta.

STT

