Tokion pörssin päivä on sujunut tasaisesti siitä huolimatta, että Yhdysvallat uhkaa Kiinaa taas uusilla tuontitulleilla. Hongkongin pörssikurssit olivat aamupäivän aikana jopa reippaassa nousussa.

Kokonaisuudessaan Aasian pörssien tunnelma on odottava. Yhdysvaltojen on määrä julkistaa tänään uusimmat työllisyystilastot.

STT