Tolstoi-juna tyhjennettiin epäillyn vaaran takia Vainikkalassa – Rajavartiosto otti kiinni epäilyttävänä pidetyn miehen

Moskovasta Helsinkiin matkalla olleesta junasta otettiin tänään kiinni mies, jonka epäiltiin vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, kerrotaan Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Mies otettiin kiinni Tolstoi-junasta Vainikkalassa rajatarkastuksen yhteydessä ennakkotarkastusten perusteella. Viranomaiset eivät kuitenkaan tässä vaiheessa tarkenna sitä, millaisen perustein miestä pidetään epäilyttävänä.

– Miehen aikaisempi käyttäytyminen viittaa siihen, että hänen epäillään vaarantavan järjestystä ja turvallisuutta. Tutkinta on vielä sen verran kesken, että en voi kertoa tarkemmin, sanoo yleisjohtaja Antti Nygård Kaakkois-Suomen rajavartiostosta.

Nygård ei tarkenna sitäkään, mitä junasta etsitään. Juna jää toistaiseksi Vainikkalaan, jossa se tutkitaan koiran kanssa.

– Tutkinnan tueksi selvitetään, että siellä ei ole mitään ylimääräistä, sanoo Nygård.

Kiinni otettu mies nousi Nygårdin mukaan junaan Moskovassa. Nygård ei tässä vaiheessa kerro, mitä kansallisuutta mies edustaa.

Nygård kertoi aluksi, että miehestä olisi voimassa kansainvälinen etsintäkuulutus. Myöhemmin hän kuitenkin tarkensi, että tällaista etsintäkuulutusta ei ole. Hänen mukaansa on kuitenkin todennäköistä, että miehellä on jonkinlaista rikostaustaa.

Tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ei kiistänyt eikä vahvistanut kansainvälistä etsintäkuulutusta koskevaa tietoa.

”Ei vaaraa matkustajille”

Junan matkustajat ohjattiin ulos junasta. Tilanne ei Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan aiheuttanut vaaraa matkustajille.

Junan noin 50 matkustajaa saavat korvaavan kyydin Helsinkiin Allegro-junalla, VR:n tiedotuksesta kerrotaan.

– Tarkkaa lukumäärää matkustajista meillä ei ole, sillä Tolstoin liput on varattu venäläisen järjestelmän kautta, kertoi Jaana ÅbergVR:n viestinnästä STT:lle.

– He mahtuvat hyvin mukaan Allegron kyytiin, Åberg lisää.

