Trafi: Yli 100 euron taksimatkan hinta kerrottava matkustajalle etukäteen

Taksinkuljettajan on heinäkuun alusta alkaen kerrottava matkustajalle yli sadan euron matkahinta etukäteen, ilmoittaa Trafi. Tavoitteena on, että kalliimmat matkat eivät tule yllätyksenä asiakkaalle.

Taksien hinnoittelu vapautuu Suomessa heinäkuussa, kun uusi liikennepalvelulaki astuu voimaan. Muutoksen myötä taksimatkojen enimmäishintoja ei enää säädellä, vaan yritys saa hinnoitella palvelunsa vapaasti.

Trafin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon myös harvemmin tai vieraalla paikkakunnalla taksia käyttävän näkökulma. Siksi kuljettajan pitää sopia kalliimpien matkojen hinnasta asiakkaan kanssa etukäteen ja selkeästi.

STT

