Trump arvioi tapaavansa Pohjois-Korean johtajan 3-4 viikon kuluttua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että hän tapaa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kolmen-neljän viikon kuluttua, kertoo yhdysvaltalaismedia. Trump kertoi asiasta kampanjatilaisuudessa Michiganissa.

Aiemmin on uutisoitu, että Trumpin ja Kimin on tarkoitus tavata toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.

Kim ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapasivat puolestaan perjantaina. Trump kertoi puheessaan keskustelleensa Moonin kanssa lauantaina aamulla. Trumpin mukaan Moon kehui häntä siitä huomattavasta edistyksestä, jota Trumpin ja Kimin välillä on tapahtunut.

