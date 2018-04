Trump haluaa lähettää USA:n Meksikon-rajalle tuhansia sotilaita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo haluavansa lähettää 2000-4000 sotilasta Meksikon rajalle. Kansallisesta turvallisuudesta vastaava virasto kertoi keskiviikkona, että Trump on päättänyt lähettää kansalliskaartin joukkoja Yhdysvaltain Meksikon-vastaiselle rajalle. Kansalliskaartin tehtävä on avustaa rajavalvonnassa.

Trump sanoo nyt, että kansalliskaartilaisten määrä olisi jotain 2000 ja 4000 sotilaan välillä ja että hän todennäköisesti pitää sotilaita rajalla, kunnes muuri on rakennettu.

STT