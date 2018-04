Trump haluaa Pohjois-Korean ryhtyvän viipymättä toimiin ydinasearsenaalin purkamiseksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Pohjois-Korean johtajalta Kim Jong-unilta nopeita toimia maan ydinasearsenaalin purkamiseksi, kertoo Wall Street Journal. Trump ei ole kuitenkaan halukas merkittävästi helpottamaan Pohjois-Korealle asetettuja talouspakotteita vastineeksi Pohjois-Korean ydin- ja ohjuskokeiden keskeyttämisestä.

Uutiskanava CNN:lle puhunut Pohjois-Korea-lähde sanoo, että Kim on päättänyt aloittaa uuden luvun Pohjois-Korean historiassa. Lähteen mukaan Kim on sitoutunut ydinaseriisunnan tielle ja aikoo nyt keskittyä ainoastaan maan taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen.

Lähteen mukaan Kim on ymmärtänyt, että paras tapa tähän on normalisoida välit muihin maihin.

https://www.wsj.com/articles/trump-will-tell-kim-jong-un-that-dismantling-nukes-must-precede-economic-benefits-1524433979?mod=searchresults&page=1&pos=1

https://edition.cnn.com/2018/04/22/politics/trump-north-korea-nukes/index.html

STT

Kuvat: