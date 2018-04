Trump kaavailee kiinalaistuotteille lisätulleja – Kiina toisti jälleen olevansa valmis kauppasotaan

Kiina sanoo olevansa valmis kauppasotaan ”hinnalla millä hyvänsä”, jos Yhdysvallat jatkaa uhitteluaan.

– Jos Yhdysvallat ohittaa Kiinan ja kansainvälisen yhteisön vastalauseet ja päättää jatkaa unilateralismia ja protektionismia, kiinalaiset ovat valmiita vastaamaan hinnalla millä hyvänsä. Emme halua kauppasotaa, mutta emme pelkää sen käymistä, sanottiin Kiinan ulkomaankaupasta vastaavan ministeriön verkkosivuilla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi myöhään eilen paikallista aikaa Kiinaa uusilla tulleilla, jotka koskisivat noin sadan miljardin dollarin arvoista tuontia Kiinasta.

Kiistely otti kierroksia maaliskuun alkupuolella, kun Trump määräsi alumiinille ja teräkselle raskaat tuontitullit. Samoihin aikoihin hän uhitteli Twitterissä, että kauppasodat ovat hyvästä ja niissä on helppo voittaa. Tullit koskivat aluksi kaikkia maita, mutta myöhemmin Yhdysvallat myönsi niistä vapautuksen muun muassa Kanadalle, Meksikolle ja Euroopan unionille.

Mitkään tulleista eivät ole vielä astuneet voimaan, ja Trump on sanonut olevansa valmis keskustelemaan niistä, mutta vain jos se tapahtuu ”reilussa hengessä”.

Kiina oli alusta alkaen erityisesti Trumpin silmätikkuna. Hän syyttää maata immateriaalioikeuksien varastamisesta ja sanoo tullimaksujen olevan rangaistus epäreilun pelin pelaamisesta ja amerikkalaisyritysten vahingoittamisesta. Uusimmassa tiedotteessaan hän moittii, että Kiina on päättänyt tehdä hallaa amerikkalaisille maanviljelijöille ja teollisuustuotteiden valmistajille sen sijaan, että parantaisi tapansa.

