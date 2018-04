Trump kaavailee kiinalaistuotteille lisätulleja

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump suunnittelee asettavansa kiinalaistuotteille uusia tuontitulleja, joiden arvo olisi 100 miljardia dollaria. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Trumpin suunnitelmat ovat uusin käänne kauppakiistassa, jossa kumpikin osapuoli on uhannut toista kovilla tullimaksuilla. Uhittelun aloitti Yhdysvallat.

Financial Timesin julkaisemassa Valkoisen talon tiedotteessa sanotaan suoraan, että uusia tuontitulleja harkitaan vastatoimena Kiinan suunnittelemille tulleille, jotka olivat itsessään vastatoimi Yhdysvaltojen tulliaikeille.

Alkurytmit kiistalle teräs- ja alumiinitulleista

Kiista sai alkunsa, kun Trump ilmoitti asettavansa alumiinille ja teräkselle raskaat tuontitullit. Hän uhitteli tuolloin Twitterissä, että kauppasodat ovat hyvästä ja niissä on helppo voittaa. Tullit koskivat aluksi kaikkia maita, mutta myöhemmin Yhdysvallat myönsi niistä vapautuksen muun muassa Kanadalle, Meksikolle ja Euroopan unionille.

Kiina oli alusta alkaen erityisesti Trumpin silmätikkuna. Hän syyttää maata immateriaalioikeuksien varastamisesta ja sanoo tullimaksujen olevan rangaistus epäreilun pelin pelaamisesta ja amerikkalaisyritysten vahingoittamisesta. Uusimmassa tiedotteessaan hän moittii, että Kiina on päättänyt tehdä hallaa amerikkalaisille maanviljelijöille ja teollisuustuotteiden valmistajille sen sijaan, että parantaisi tapansa.

Tilanne Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on kuumentunut niin, että tullit uhkaavat jo lähes kahden sadan miljardin euron arvosta tuotteita.

