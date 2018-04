Trump kehui vuolaasti Koreoiden tapaamista, Venäjän mukaan mailla on selkeä halu vuoropuheluun

Maailman johtajat ovat kilvan ylistäneet Koreoiden tapaamista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Koreoiden suhteissa tapahtuu myrskyisän ajan jälkeen viimein hyviä asioita ja käynnissä on historiallinen tapaaminen. Presidentti muistutti kuitenkin Twitterissä, että vasta ajan myötä voidaan kertoa, miten kehitys etenee.

– Korean sota loppuu! Yhdysvaltojen ja kaikkien maan kansalaisten tulisi olla hyvin ylpeitä siitä, mitä parhaillaan tapahtuu Koreassa, presidentti jatkoi.

Venäjän mukaan Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin huipputapaaminen toi mukanaan erittäin hyviä uutisia.

– Pyrkimys sopuun on nähtävissä ja sen lisäksi vielä toinen tärkeämpi asia: halu aloittaa ja pitää yllä vuoropuhelua. Se on positiivinen asia, sanoi presidentti Vladimir Putinin edustaja Dmitri Peskov.

Japanin pääministeri Shinzo Abe puolestaan kehotti osapuolia konkreettisiin toimiin ydinaseriisunnan puolesta.

– Toivomme Pohjois-Korean ryhtyvän tämän tapaamisen ja tulevan Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean tapaamisen myötä konkreettisiin toimiin. Tulemme pitämään silmällä Pohjois-Korean tulevia toimia.

Japani on toistuvasti muistuttanut, ettei pelkässä neuvottelemisessa neuvottelemisen vuoksi ole mitään järkeä.

Tapaaminen loppui lämpimään halaukseen

Etelä-Korean Moon Jae-inin ja Pohjois-Korean Kim Jong-unin huipputapaaminen päättyi lämminhenkiseen halaukseen sekä lupauksiin ydinaseriisunnasta ja pysyvästä rauhasta Korean niemimaalle.

Kimin mukaan Koreat tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä varmistaakseen, ”ettei edellisten Koreoiden välisten sopimusten epäonninen historia toistu”.

– Voimme kohdata takaiskuja, vastoinkäymisiä ja turhautumista, mutta voittoa ei voi saavuttaa ilman tuskaa, Kim sanoi.

Kimin mukaan presidenttien kokouspaikasta on nyt tullut rauhan symboli.

– Pohjoisella ja etelällä on yhteinen verenperintö, yhteinen kieli, yhteinen historia ja yhteinen kulttuuri. Ne yhtyvät, ja kaikki sukupolvet tulevat nauttimaan hyvinvoinnista, Kim jatkoi.

Johtajat vakuuttivat myös sitoutuvansa Korean niemimaan ydinaseriisuntaan. Moon kehui myös Pohjois-Korean aikaisempaa päätöstä jäädyttää ydinkokeet ja osa ohjustesteistä hyvin merkityksellisenä. Pohjois-Korea on luvannut lopettaa ydinkokeet ja kokeet mannertenvälisillä ohjuksilla.

Moonlupasi vierailla Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa vielä tämän vuoden aikana. Samoin sodan erottamien perheiden tapaamiset elvytetään.

Kimja Moon tapasivat tänään. Kyseessä on ensimmäinen kerta sitten vuoden 2007, kun Koreoiden johtajat tapaavat. Tapaaminen edeltää Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mahdollisia neuvotteluja, joita on kaavailtu toukokuun loppuun tai kesäkuun alkupuolelle.

Pohjois-Korea teki viime vuonna kuudennen ja tähän asti voimakkaimman ydinkokeensa

Viime vuonna Pohjois-Korea teki kuudennen ja tähän asti voimakkaimman ydinkokeensa. Syyskuussa laukaistu vetypommi voidaan maan mukaan ladata ohjuksen kärkeen. Samassa kuussa maa ampui keskipitkän matkan ballistisen ohjuksen Japanin yli.

Marraskuussa Pohjois-Korea ilmoitti testanneensa onnistuneesti uudentyyppistä mannertenvälistä ballistista ohjusta, joka sen mukaan yltää kaikkialle Yhdysvaltoihin. Maa julistautui samalla ydinasevallaksi.

Pohjois-Korea aloitti ohjustuotantonsa 1970-luvulla kehittelemällä neuvostovalmisteista Scud-B-ohjusta, jonka kantomatka oli kolmisensataa kilometriä. Koelaukaisu tehtiin vuonna 1984.

Turvallisuusneuvosto on määrännyt Pohjois-Korealle lukuisia pakotepaketteja vuoden 2006 jälkeen, jolloin maa teki ensimmäisen maanalaisen ydinkokeensa. Vuonna 2006 Pohjois-Korea myös testasi seitsemää eri ohjustyyppiä, niiden joukossa 6 700 kilometriin yltävä Taepodong-2. Onnistuneesti se laukaistiin vuonna 2009.

