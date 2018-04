Trump lupaa pikapuoliin ”isoja päätöksiä” Syyriasta – Soini: Kaasuiskuissa käytetty kaava on johdonmukainen ja toistuva

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi maanantaina, että Syyrian suhteen on luvassa isoja päätöksiä vuorokauden tai kahden sisällä. Puolustusministeri Jim Mattisin mukaan sotilaallista vaihtoehtoa ei suljeta pois, kun pohditaan vastausta epäiltyyn kaasuiskuun.

Britannian pääministeri Theresa May vaatii presidentti Bashar al-Assadia ja hänen tukijoitaan vastuuseen, jos tiedot kaasuiskusta varmistuvat.

Venäjä puolestaan varoitti vetämästä hätäisiä johtopäätöksiä. Presidentti Vladimir Putin varoitti ”provokaatiosta ja spekulaatiosta” puhelinkeskustelussa Saksan Angela Merkelin kanssa.

Sekä Syyrian johto että Venäjä ovat kiistäneet kemiallisten aseiden käytön. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW tutkii epäiltyä iskua.

YK:n turvallisuusneuvosto oli myöhään maanantaina Suomen aikaa kokoontumassa hätäistuntoon käsittelemään Syyrian tilannetta. Yhdysvallat pyytää turvaneuvostoa käynnistämään riippumattoman tutkinnan Syyrian kaasuiskuista, kertoi luonnostekstin nähnyt uutistoimisto AFP.

Yhdysvallat teki vastaavanlaisen ehdotuksen jo aiemmin, ja tuolloin Venäjä tyrmäsi sen.

Kymmeniä ihmisiä kuoli epäillyssä kemiallisessa iskussa Syyrian Doumassa lauantaina. Järjestöjen kertoman mukaan sadoilla ihmisillä on muun muassa ollut voimakkaita iho- ja silmäoireita, jotka viittaavat altistumiseen kloorikaasulle. Uhreilta on kerrottu myös tulleen vaahtoa suusta.

Tiedot kuolleiden määrästä vaihtelevat, mutta heitä on kerrottu olevan ainakin 48.

Soini varoittaa eskalaation riskistä

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) käsityksen mukaan Syyrian hallinto on Douman kaasuiskun takana. Syyrian taktiikka on iskeä kohteisiin siviiliuhreista piittaamatta, jotta viimeiset taistelijat poistuisivat ja kaupunki saataisiin haltuun, Soini sanoi STT:lle.

– Kaava on täysin johdonmukainen ja toistuva. Kyllä siinä hallinto ja hallinnon tuki on takana, Soini sanoi.

Soinin näkemyksen mukaan Syyrian sodassa on eskalaation (yltymisen) riski. Vaarana on myös, että jos kemiallisten aseiden käyttöä katsotaan sormien läpi, sitä alkaa tapahtua useammissa paikoissa, Soini huomauttaa.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan viime päivien tapahtumat Syyriassa uhkaavat vaarantaa vakavasti kansainvälistä rauhantilaa.

Israelia epäillään lentokenttäiskusta

Epäiltyä kaasuiskua seurasi maanantain vastaisena yönä ilmaisku Syyrian Tayfurin sotilaslentokentälle. Syyrian sotaa seuraavan järjestön mukaan iskussa kuoli 14 sotilasta, joista neljä oli iranilaisia. Syyrian valtiollinen uutistoimisto ehti kertoa, että iskusta epäillään Yhdysvaltoja mutta veti sitten pois syytöksen.

Sekä Syyria että Venäjän armeija sanoivat myöhemmin Israelin olleen iskun takana. Israel ei ole kieltänyt eikä myöntänyt syytöstä.

Yhdysvallat teki viime vuonna ohjusiskun Syyriaan kostoksi kaasuiskusta.

STT

