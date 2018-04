Trump Towerissa tulipalo – ainakin yksi ihminen loukkaantunut

Yhdysvalloissa New Yorkissa presidentti Donald Trumpin nimikkopilvenpiirtäjässä Trump Towerissa on syttynyt tulipalo. Kaupungin pelastuslaitoksen mukaan palossa on loukkaantunut vakavasti ainakin yksi ihminen. Pelastuslaitos kertoo asiasta Twitterissä.

Trump itse tviittaa, että palo olisi saatu sammutettua.

Trumpilla on pilvenpiirtäjässä asunto, mutta hän ja hänen perheensä asuvat nykyään Valkoisessa talossa. NBC:n mukaan sekä Trump että hänen vaimonsa Melania Trump ja heidän Barron-poikansa olivat tulipalon syttyessä Washingtonissa.

Trump Towerissa paloi myös tammikuussa. Tuolloin loukkaantui Washington Postin mukaan kolme ihmistä.

