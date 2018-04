Trump Towerissa tulipalo – mediatietojen mukaan ainakin yksi kuollut

Yhdysvalloissa New Yorkissa ainakin yksi ihminen on kuollut tulipalossa presidentti Donald Trumpin nimikkopilvenpiirtäjässä Trump Towerissa, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja ABC News.

Kaupungin pelastuslaitos kertoi Twitterissä aiemmin, että ainakin yksi talon asukas oli saanut palossa hengenvaarallisia vammoja ja neljä pelastajaa lievempiä vammoja.

Trumpilla on pilvenpiirtäjässä asunto, mutta hän ja hänen perheensä asuvat nykyään Valkoisessa talossa. NBC:n mukaan sekä Trump että hänen vaimonsa Melania Trump ja heidän Barron-poikansa olivat tulipalon syttyessä Washingtonissa.

Pelastuslaitoksen mukaan palon sammuttaminen oli vaikeaa, koska tuleen syttynyt asunto oli suuri ja sijaitsi pilvenpiirtäjän 50. kerroksessa. Asunto oli ilmiliekeissä pelastajien saapuessa paikalle.

Sammutustöihin osallistui 200 pelastajaa. Muiden mahdollisten uhrien etsiminen kesti pitkään, koska savua oli levinnyt laajalle alueelle pilvenpiirtäjän ylempiin kerroksiin.

Trump Towerissa paloi myös tammikuussa. Tuolloin loukkaantui Washington Postin mukaan kolme ihmistä.

STT

Kuvat: