Trump: USA:lla ollut korkean tason keskusteluyhteyksiä Pohjois-Korean kanssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on ollut korkean tason keskusteluyhteyksiä Pohjois-Korean kanssa. Trump kommentoi asiaa toimittajille golfklubillaan Floridassa, jossa hän isännöi Japanin pääministerin Shinzo Aben vierailua.

Samalla Trump sanoi antavansa ”siunauksensa” sille, että Pohjois- ja Etelä-Korea voisivat tapaamisessaan keskustella rauhansopimuksesta.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että Korean sota ei ole loppunut. Se jatkuu parhaillaan. Ja he (Koreat) keskustelevat sodan lopettamisesta, Trump sanoi.

– Tämä on aihe, josta he voivat keskustella minun siunauksellani, hän jatkoi.

Koreiden välinen huippukokous on määrä järjestää ensi viikon perjantaina. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Trumpin on puolestaan määrä tavata Kim tulevien viikkojen aikana. Viimeisimmän tiedon mukaan tapaaminen olisi sijoittumassa kesäkuun alkuun. Trump paljasti aiemmin, että johtajien tapaamista varten on harkittu viittä eri paikkaa.

STT

Kuvat: