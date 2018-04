Trump vahvistaa Pompeon ja Kim Jong-unin tapaamisen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan, ulkoministeriehdokas Mike Pompeon ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisen.

Trumpin mukaan Pompeo ja Kim tapasivat viime viikolla. Tapaaminen sujui Trumpin mukaan erittäin hyvin.

Trump kertoi asiasta Twitterissä.

Trumpin mukaan hänen ja Kimin välistä huippukokousta valmistellaan parhaillaan.

Washington Post -lehti kertoi Pompeon ja Kimin tapaamisesta jo aiemmin tänään. Washington Postin lähteiden mukaan Pompeo tapasi Kimin Pohjois-Koreassa pääsiäisviikonloppuna. Asiasta kertoo lehdelle kaksi lähdettä.

Lehden mukaan Pompeo edusti presidentti Donald Trumpia salaisella vierailulla. Tapaaminen oli lehden mukaan osa valmisteluita, joilla pohjustetaan Trumpin ja Kimin neuvotteluita Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta. Trumpin ja Kimin on määrä tavata pian.

Pompeo oli jo nimitetty Yhdysvaltain ulkoministeriehdokkaaksi ennen vierailua Pohjois-Koreassa.

Trump: USA:lla ollut korkean tason keskusteluyhteyksiä Pohjois-Korean kanssa

Washington Post julkaisi uutisensa pian sen jälkeen, kun Trump oli sanonut Yhdysvalloilla olleen korkean tason keskusteluyhteyksiä Pohjois-Korean kanssa. Trump kommentoi asiaa toimittajille golfklubillaan Floridassa, jossa hän isännöi Japanin pääministerin Shinzo Aben vierailua.

Samalla Trump myös sanoi antavansa ”siunauksensa” sille, että Pohjois- ja Etelä-Korea voisivat tapaamisessaan keskustella rauhansopimuksesta.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että Korean sota ei ole loppunut. Se jatkuu parhaillaan. Ja he (Koreat) keskustelevat sodan lopettamisesta, Trump sanoi.

– Tämä on aihe, josta he voivat keskustella minun siunauksellani.

Koreiden välinen huippukokous on määrä järjestää ensi viikon perjantaina. Kim ja Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in tapaavat Korean niemimaan demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

Trump sanoi Floridassa, että hänen ja Kimin tapaaminen voisi tapahtua kesäkuun alussa tai jo sitä ennen, jos asiat etenevät hyvin. Presidentin mukaan on myös mahdollista, että asiat eivät etene hyvin ja että tapaamista ei järjestetä.

Trumpin mukaan johtajien tapaamista varten on harkittu viittä eri paikkaa.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan tapaamispaikoiksi on kaavailtu Kiinaa, Etelä- tai Pohjois-Koreaa tai Panmunjomia Koreoiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä.

”Ei takaisin vapaakauppasopimukseen”

Trump kommentoi Aben tapaamisen jälkeen myös Tyynenmeren vapaakauppasopimusta, josta Yhdysvallat vetäytyi hänen presidenttikautensa alussa.

Trump tyrmäsi Twitterissä ajatuksen Yhdysvaltain paluusta TPP-vapaakauppasopimukseen.

– Vaikka Japani ja Etelä-Korea haluaisivat, että me palaamme TPP:hen, en pidä sopimusta hyvänä Yhdysvalloille. Liikaa yllätyksiä ja ei mahdollisuutta päästä pois sopimuksesta, jos se ei toimi, Trump kirjoitti.

– Kahdenkeskiset sopimukset ovat erittäin paljon tehokkaampia, kannattavampia ja parempia meidän työntekijöillemme. Katsokaa kuinka paha (Maailman kauppajärjestö) WTO on Yhdysvalloille.

Viime viikolla yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet kertoivat, että Trump pohtii uudelleen suhtautumistaan Tyynenmeren vapaakauppasopimukseen.

Tammikuussa Trump sanoi, että hän on avoin harkitsemaan TTP-sopimukseen liittymistä, jos Yhdysvallat saa olennaisesti paremman sopimuksen.

STT

