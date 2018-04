Trump varoittaa Venäjää: USA aikoo ampua ohjuksia Syyriaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Syyrian hallinnon liittolaista Venäjää siitä, että Yhdysvallat aikoo ampua ohjuksia Syyriaan. Trump kommentoi asiaa tviitissään.

Trump toteaa, että Venäjä on uhannut ampua alas minkä tahansa ohjuksen, joka ammutaan Syyriaan. Hän kehottaa Venäjää varautumaan, koska ohjukset ovat Trumpin mukaan tulossa. Presidentti kuvailee ohjuksia ”uusiksi ja älykkäiksi”.

Trump lopettaa tviittinsä varoittamalla, että kenenkään ei pidä liittoutua ”kaasulla tappavan elukan kanssa, joka surmaa omia kansalaisiaan ja vielä nauttii siitä”. Hän on kutsunut ”elukaksi” Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia.

Venäjä reagoi Trumpin tviittiin ilmoittamalla, että Yhdysvaltain Syyriaan suunnitteleman ohjusiskun kohteena pitäisi olla ”terroristien, ei laillisen hallituksen”. Tilannetta kommentoi Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova Facebookissa.

Veto-oikeus Venäjän käytössä

Trump lähetti uhkaavan tviittinsä päivää sen jälkeen kun Venäjä oli estänyt YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeudellaan Yhdysvaltain esittämän päätöslauselman. Siinä olisi vaadittu tutkintaa kemiallisten aseiden epäillystä käytöstä Syyrian Doumassa.

Kyseessä oli 12. kerta, kun Venäjä on käyttänyt veto-oikeutta estääkseen liittolaiseensa Syyrian hallitukseen kohdistuvat toimet.

Venäjä on ilmoittanut, että sen sotilasasiantuntijat eivät löytäneet mitään todisteita siitä, että Douman kemikaalimyrkytyksen olisi aiheuttanut kaasuisku. Venäjä antoi ymmärtää, että Syyrian kapinalliset olivat itse lavastaneet kemikaalihyökkäyksen tai levittäneet sellaista koskevia huhuja saadakseen Syyrian hallituksen näyttämään syylliseltä.

Syyria varoittaa konfliktin laajenemisesta

Syyrian hallitus varoitti Yhdysvaltoja Syyrian konfliktin ”holtittomasta laajentamisesta”, jos Yhdysvallat iskee ohjuksilla Syyriaan.

Syyrian hallituksen mukaan Yhdysvallat tukee terrorismia Syyriassa ja käyttää terroristien kertomia valheita tekosyynä iskuille Syyriaan. Syyrian hallitus kutsuu kaikkia hallitusta vastustavia kapinallisia terroristeiksi.

– Ei ole mitenkään ihmeellistä, että Yhdysvallat tukee terroristeja Ghoutassa ja hyväksyy heidän vääristelynsä ja valheensa voidakseen käyttää niitä perusteluina Syyrian vastaisille toimille, Syyrian ulkoministeriö sanoi maan valtiollisen uutistoimiston Sanan mukaan.

Turkki moittii ”katutappelijoita”

Turkin ulkoministeri Binali Yildirim puolestaan sanoi keskiviikkona, että Venäjän ja Yhdysvaltain pitäisi lopettaa ”katutappelunsa” Syyriassa.

– He tappelevat Syyriassa kuin kaksi katujen kovanaamaa. Mutta kuka joutuu maksamaan hinnan? Siviilit, Yildirim sanoi Turkin televisiossa.

Ministerin mielestä nyt ei ole kilvoittelun aika, vaan kiistan osapuolten tulisi päästä yhteyteen haavojen parantamiseksi alueella.

Yildirim kummeksui myös Yhdysvaltain ja Venäjän sanasotaa sosiaalisessa mediassa.

– Toinen sanoo, että minulla on paremmat ohjukset, johon toinen sanoo, että minulla on vielä paremmat, Yildirim kuvaili.

Turkki on Yhdysvaltain Nato-liittolainen, mutta maiden välit ovat viilenneet viime aikoina muun muassa Syyrian tapahtumien vuoksi. Samaan aikaan Turkki on lähestynyt selvästi Venäjää ulkopolitiikassaan, vaikka maat ovat olleet eri linjoilla Syyrian suhteen.

Venäjä on tukenut presidentti Assadin hallintoa, kun taas Turkki on tukenut Assadia vastustavia kapinallisia.

Venäjän rupla jatkaa syöksyään – Trumpin Syyria-tviitti pelottaa

Venäjän rupla on jatkanut tänään syöksyään. EKP noteerasi euron 80,00 ruplaan, kun eilinen noteeraus oli 77,46 ruplaa ja toissa päivänä 74,11 ruplaa.

Euron vahvistumisen ruplaa vastaan johtuu Syyrian tilanteen kiristymisestä ja Yhdysvaltain uusista Venäjä-pakotteista.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/984022625440747520

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167

STT

Kuvat: