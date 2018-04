Trump veti ohjusiskuilla uhkailujaan takaisin Twitterissä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vetänyt takaisin aiempaa Syyrian ohjusiskuilla uhkailuaan Twitterissä.

Trump kirjoittaa, ettei koskaan sanonut, milloin mahdollinen ohjusisku tehtäisiin. Presidentin mukaan isku Syyriaan voi tapahtua lähiaikoina tai myöhempänä ajankohtana.

Samassa viestissä Trump kehuu omaa hallintoaan terroristijärjestö Isisin tuhoamisesta alueelta ja syyttää muita maita kiittämättömyydestä.

Venäjä: Syyrian hallituksen joukot ovat vallanneet koko Itä-Ghoutan

Venäjän puolustusministeriö kertoo, että Syyrian hallituksen joukot ovat ottaneet kokonaan haltuunsa tärkeän Itä-Ghoutan kapinallisalueen maan pääkaupungin Damaskoksen liepeillä.

Venäläismedian mukaan Syyrian joukot ovat vallanneet Douman kaupungin ja koko Itä-Ghouta on nyt joukkojen hallussa.

– Tämä on tärkeä päivä Syyrian historiassa. Hallituksen lipun nostaminen salkoon Doumassa merkitsee kaupungin ja siten koko Itä-Ghoutan siirtymistä hallituksen kontrolliin, kertoo Venäjän asevoimien upseeri Juri Jevtushenko venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan.

Venäjä: Tilanne Doumassa rauhoittumassa

Venäjän televisiossa on näytetty kuvamateriaalia, jossa Syyrian hallituksen lippu liehuu tuntemattomasta rakennuksesta. Kuvatulla videolla hurraava väkijoukko heiluttaa lippuja pommitettujen rakennusten raunioissa.

Länsimaat syyttävät Syyrian hallitusta kaasuiskun tekemisestä Doumassa viime viikonloppuna. Arvioiden mukaan iskussa kuoli vähintään 40 ihmistä.

Venäjän puolustusministeriö kertoo äskettäin alueelle saapuneiden venäläisten sotilaspoliisien partioivan Doumaa taistelujen jäljiltä.

– Tästä eteenpäin Venäjän asevoimien sotilaspoliisiyksiköt partioivat Douman kaupungissa. He takaavat lain ja järjestyksen noudattamisen alueella, puolustusministeriö kertoo tiedotteessa, josta raportoi venäläisuutistoimisto RIA Novosti.

Kaupungin tilanne on venäläisviranomaisten mukaan rauhoittumassa. Venäjän mukaan Doumasta on evakuoitu 166 644 ihmistä.

Tarkkailija: Kapinalliset luopuneet aseista

Douman kaupunkia hallinneet kapinallisryhmän taistelijat ovat luopuneet raskaista aseistaan, vahvistaa Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

– Jaish al-Islamin taistelijat ovat luovuttaneet raskaan aseistuksensa Venäjän sotilaspoliiseille Douman kaupungissa keskiviikkona, järjestö tiedottaa.

Islamistisen kapinallisryhmän johtaja Issam Buwaydani on järjestön mukaan vetäytynyt Doumasta pohjoiseen.

YK kutsui turvallisuusneuvoston hätäkokoukseen

YK on kutsunut torstaille turvallisuusneuvoston hätäkokouksen Syyrian kriisin johdosta. Yhdysvaltain harkitsemien aseellisten iskujen pelätään johtavan konfliktiin Venäjän kanssa.

Turvallisuusneuvosto ei ole onnistunut löytämään kriisiin ratkaisua, sillä Venäjä ja Yhdysvallat ovat käyttäneet veto-oikeuksiaan toisiaan vastaan.

Turkin presidentti keskustelee Putinin kanssa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kritisoi suurvaltoja sapelinkalistelusta Syyriassa epäillyn kaasuiskun jälkeen. Erdogan sanoi puheessaan Ankarassa olevansa huolissaan siitä, että suurvallat ovat valinneet Syyrian ”kädenväännön” areenaksi.

Turkin presidentti kertoi myös puhuvansa myöhemmin päivällä Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa kemiallisten hyökkäysten pysäyttämisestä Syyriassa.

