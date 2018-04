Trump vihjailee tapaavansa Pohjois-Korean Kimin rajakylä Panmunjomissa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjailee, että hänen tuleva tapaamisensa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa tapahtuu Koreoiden välisessä rajakylässä Panmunjomissa. Hän kertoi asiasta Twitterissä.

Trumpin mukaan useita maita on harkittu tapaamispaikaksi. ”Mutta eikö Rauhantalo/Vapaudentalo Pohjois- ja Etelä-Korean rajalla olisi edustavampi, tärkeämpi ja pysyvämpi paikka kuin kolmas valtio? Kysyn vain”, Trump tviittasi.

Kim ja Etelä-Korean presidentti MoonJae-in tapasivat historiallisessa kokouksessa perjantaina myös Rauhantalossa. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on luvannut sulkea ydinkoealueensa lähiaikoina ja kutsua amerikkalaisia aseasiantuntijoita vahvistamaan sulkeminen.

Brittilehti Guardian kirjoitti äskettäin Trumpin kertoneen kampanjatilaisuudessa Michiganissa, että hänen ja Kimin tapaaminen on 3-4 viikon kuluttua.

STT

