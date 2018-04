Trumpin asianajajan Michael Cohenin henkilökohtaiset liiketoimet rikostutkinnan kohteena

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisen asianajajan Michael Cohenin liiketoimista on käynnissä rikostutkinta. Asiasta kertoi perjantaina Yhdysvaltain oikeusministeriö. Uutiskanava CNN:n mukaan tutkinta koskee Cohenin omia liiketoimia. Oikeuden asiakirjoista ei CNN:n mukaan kuitenkaan ilmene tarkemmin, mistä Cohenia tutkitaan. Tutkinta on kanavan mukaan jatkunut jo kuukausia.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ratsasi aiemmin viikolla Cohenin toimiston New Yorkissa ja takavarikoi asiakirjoja.

STT

Kuvat: