Trumpin erottaman FBI-johtaja Comeyn kirja julki

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n entisen johtajan James Comeyn muistelmakirja ilmestyy tänään. Kohutun kirjan sisällöstä on jo etukäteen vuotanut tietoja julkisuuteen. Kirjassa Comey kuvaa presidentti Donald Trumpia muun muassa valehtelijaksi ja vertaa tämän toimintatapaa mafiapomoihin.

Trump erotti Comeyn FBI:n johdosta viime vuoden toukokuussa. Erottamisen jälkeen Trump on hyökännyt Comeya vastaan Twitter-viesteissä ja nimitellyt tätä muun muassa ”limanuljaskaksi”.

Comeyn kirja A Higher Loyality on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja noussut jo ennen julkaisemistaan bestselleriksi esimerkiksi verkkokauppa Amazonissa. Comey myös esiintyy tämän viikon aikana useissa tv-haastatteluissa kirjansa tiimoilta.

Sunnuntaina paikallista aikaa Comey arvioi ABC-television haastattelussa Trumpin olevan epäpätevä presidentin virkaan moraalittomuutensa takia.

STT