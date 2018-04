Trumpin pakotteet ja Syyria suistivat ruplan jyrkkään syöksyyn

Valuuttamarkkinat ovat pelästyneet pahan kerran Yhdysvaltain uusia Venäjä-pakotteita ja tilanteen kiristymistä Syyriassa. Euro vahvistui tiistaina ruplaa vastaan 4 prosenttia.

– Reaktio on ollut yllättävän voimakas. Se liittyy siihen, miten markkina on ylipäätään hermostunut politiikan suhteen, kun kauppapoliittisten jännitteiden päälle tulee odottamattomia pakotteita, kertoo Danske

Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Hän viittaa myös Syyrian tilanteeseen. Syyrian epäilty kaasuisku on kiristänyt Yhdysvaltain ja Venäjän suhteita entisestään.

Euro oli vahvistunut 77,67 ruplaan tiistaina myöhään iltapäivällä. Suomen Pankin noteeraus oli maanantaina iltapäivällä 74,11 ruplaa. Maanantaiaamun kurssi oli 71,07 ruplaa.

Yhdysvallat ilmoitti perjantai-iltana Suomen aikaa uusista pakotteista keskeisiä venäläisiä talousvaikuttajia ja heidän yhtiöitään vastaan. Yhdysvaltojen mukaan pakotelistalle joutuneet suurliikemiehet kuuluvat presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Yhdysvallat perusteli uusia pakotteita Venäjän hallituksen vaikuttamispyrkimyksillä ulkomailla. Perusteluissa luetellaan useita tapauksia Venäjän toimista ulkomailla, ei pelkästään pyrkimyksiä vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

Pörssikurssit romahtivat

Pakotteiden kohteeksi joutuneiden yhtiöiden pörssikurssit romahtivat maanantaina Moskovan pörssissä. Muun muassa pakotelistalle joutuneen Oleg DeripaskanRusal-yhtiö sukelsi 28 prosenttia.

Samalla Moskovan pörssin RTS-indeksi putosi yli 10 prosenttia. Tiistaina lasku jäi 0,25 prosenttiin.

Kuoppamäki arvioi, että ruplan syöksy ja pörssikurssien voimakas reaktio liittyvät toisiinsa.

– Molemmat heijastelevat samaa ilmiötä.

Pörssikurssien putoamiseen vaikutti se, että pakotteiden kohteina olevien oligarkkien yritykset toimivat kansainvälisesti. Heidän omistuksensa Yhdysvaltojen hallitsemilla alueilla jäädytetään. Lisäksi amerikkalaisia kielletään käymästä listalla olevien kanssa kauppaa.

STT

