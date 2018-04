Tuhannet muistelivat Aviciita Tukholman keskustassa – ”Hän inspiroi meitä kaikkia”

Tuhannet fanit kokoontuivat lauantaina Sergelin torille Tukholman keskustaan muistelemaan huippu-dj Aviciita eli Tim Berglingiä, joka löydettiin perjantaina kuolleena Omanin pääkaupungista Muscatista.

– Hän oli moderni Mozart. Yksi suurimmista taiteilijoista, jota Ruotsista on koskaan tullut, vakuutti paikalle tullut kieltenopettaja Chris Koskela, 61.

– Me olimme vain lapsia, joilla oli unelmia. Tim ispiroi meitä kaikkia, ja miljoonia muita, tviittasi tapahtuman järjestäjiin kuulunut dj Sebastian Ingrosso.

Omanin poliisin mukaan ruotsalaisen huippu-dj Aviciin kuolemaan ei liity rikosta.

– Hänelle on tehty kaksi ruumiinavausta, yksi eilen ja yksi tänään, ja olemme täysin varmoja, ettei hänen kuolemaansa liity rikosta, kertoivat Omanin poliisin nimettömänä pysytelleet lähteet.

– Meillä on kaikki tieto hänen kuolemastaan ja tästä tapauksesta, lähde jatkoi. Poliisi ei aio antaa asiasta virallista lausuntoa.

Avicii oli lehtitietojen mukaan lomalla Omanissa. Hän oli aikaisemmin useissa lehtihaastatteluissa kertonut terveysongelmistaan, jotka ovat johtuneet rankasta juomisesta.

