Tuhkarokko leviää Etelä-Euroopassa – matkalle lähtevä vauva kannattaa rokottaa

Tuhkarokko on levinnyt epidemiaksi asti useissa eteläisen Euroopan maissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erityisasiantuntijan Mia Kontion mukaan alle vuoden ikäisen lapsen rokottaminen tuhkarokkoa vastaan on paikallaan, jos hän on lähdössä mukaan matkalle Italiaan, Kreikkaan, Ranskaan tai Romaniaan.

Alle puolivuotiaalle vauvalle tuhkarokolta suojaavaa MPR-rokotetta ei kuitenkaan suositella. Sen ikäisellä on todennäköisesti vielä jäljellä äidiltä sikiöaikana saatuja vasta-aineita.

– Rokotteen haittavaikutuksista ja tehosta pienimmille vauvoille ei ole kattavia tutkimuksia, sanoo Kontio.

Normaalin rokotusohjelman mukaan ensimmäinen MPR-rokote annetaan 12-18 kuukauden iässä ja toinen kuusivuotiaana. Ensimmäinen rokote voidaan aikaistaa 11 kuukauteen. Sitä nuorempana rokotettu lapsi tulee joka tapauksessa rokottaa myöhemmin kahdesti, koska rokotteen teho on vauvaiässä heikompi.

Osalle aikuisistakin MPR-rokotus ennen matkaa voi olla paikallaan. Suomessa tuhkarokkorokotukset aloitettiin vuonna 1975 eikä osa 1970-luvun alussa syntyneistä ole saanut kahta rokotusta. 1960-luvulla syntyneistä ja sitä vanhemmista taas valtaosa on sairastanut tuhkarokon ja saanut siten vastustuskyvyn.

Tartuntojen määrä vaihtelee

Virallisia suosituksia ylimääräisistä rokotuksista ei ole, eikä eteläisen Euroopan maita ainakaan vielä katsota pysyvästi korkean tuhkarokkoriskin maiksi. Tartuntojen määrä vaihtelee Kontion mukaan alueittain ja viikoittain, joten on vaikea arvioida, missä riski on suuri.

– Tällä hetkellä lähinnä Italiassa ja Kreikassa on hyvin suuria epidemioita. Varsinkin Etelä-Kreikassa on paljon tapauksia, eikä se näytä ihan heti laantuvan, sanoo Kontio.

Ranskassa tuhkarokkoa on väkilukuun suhteutettuna vähemmän, mutta Kontion mukaan ylimääräinen rokotus voi sielläkin olla perusteltu. Romaniassa tuhkarokkotilanne on ollut Euroopan vakavin. Muissakin Euroopan maissa esiintyy pienempiä paikallisia epidemioita, mutta ne eivät oleellisesti lisää tartuntariskiä.

Matkatoimistot eivät erikseen huomauta asiakkailleen eteläisen Euroopan tuhkarokkotilanteesta, kertoo Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti. Matkoille aikovia kehotetaan selvittämään terveysviranomaisten kotisivuilta, millaiset rokotukset ovat tarpeen.

STT