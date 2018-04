Tukholman lähetystörakennuksen paloa tutkitaan tuhopolttona – epäilty otettu kiinni

Tukholman suurlähetystörakennuksen tulipaloa tutkitaan tuhopolttona. Rakennuspalossa loukkaantuneista neljästätoista ihmisestä kaksi on viety sairaalaan. Noin 50-vuotias mies on otettu kiinni epäiltynä tuhopoltosta.

Paloa sammutetaan iltaan asti Östermalmin kaupunginosassa. Rakennuksessa sijaitsevat Portugalin, Tunisian ja Argentiinan suurlähetystöt.

Aftonbladet-lehden tietojen mukaan tulipaloa olisi edeltänyt tilanne, jossa mies olisi ollut tyytymätön vierailuunsa yhdessä lähetystöistä.

– Minäkin olen saanut mediassa olleen tiedon kiistasta Portugalin suurlähetystössä, sanoi poliisin tiedottaja Kjell LindgrenAftonbladetissa.

– Kuulemme useita todistajia, jotta saamme varmuuden siitä, mitä on tapahtunut.

Epäilty otettiin kiinni Tukholman keskustassa pari tuntia palon alkamisen jälkeen. Poliisi uskoo, että kiinni otettu mies on tekijä.

Palo on roihunnut Narvavägenillä talon kolmessa kerroksessa.

Palo alkoi noin kello 13 Suomen aikaa. Pelastustoimen arvion mukaan sammutustyöt kestävät noin iltaseitsemään.

Rakennuksessa on lähetystöjen lisäksi useita yrityksiä, muun muassa viinibaari ja ravintola.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvbzoA/14-skadade-i-ambassadbrand–en-gripen

STT

Kuvat: