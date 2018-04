Tukholmassa muistetaan vuoden takaisen terrori-iskun uhreja

Tukholmassa muistetaan tänään vuoden takaista kuorma-autoiskua, joka vei viiden ihmisen hengen.

Muistojumalanpalvelukseen on kutsuttu muun muassa uhreja ja heidän omaisiaan sekä pelastustöihin osallistuneita. Iltapäivällä Kungsträdgårdenissa pidettävä muistokonsertti on avoin yleisölle.

Hätäkeskus sai 7. huhtikuuta kello 14.53 ilmoituksen kuorma-autosta, joka oli ajanut ihmisten päälle Drottninggatanilla. Teosta epäilty Rakhmat Akilov otettiin kiinni muutamaa tuntia myöhemmin. Hän on myöntänyt oikeudelle syyllistyneensä terrorismirikokseen, ja hänen tuomiotaan odotetaan ennen juhannusta.

STT

