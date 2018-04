Tukiperheistä jatkuva pula – somerolaispariskunta avasi talonsa lapsille

Somerolaiset Hannele Lehmusketo-Ahola ja Juhani Ahola avasivat viime syksynä kotinsa tukea tarvitseville lapsille. Pariskunta on jo jonkin aikaa halunnut toimia tuki- ja sijaisperheenä ja Somerolta he löysivät ison talon, jossa lapsille on tilaa.

Aholat haluavat auttaa perheitä ja tukea lapsia kasvussa. Hannele Lehmusketo-Ahola on itse menettänyt kaksi lasta liikenneonnettomuuksissa. Toinen lapsi jäi 16-vuotiaana auton alle ja toinen menehtyi autokolarissa 19-vuotiaana. Myös kolmen nuorimman lapsen syntymään liittyi runsaasti huolia, sillä kolmostytöt syntyivät noin kilon painoisina keskosina 16-vuotiaan pojan hautajaispäivänä.

– Elämässä voi sattua mitä tahansa ja jokainen meistä voi huomenna tarvita apua. Askon ja Leenan kuolemien yhteydessä en saanut eikä minulle tarjottu kriisiapua, Lehmusketo-Ahola toteaa.

Lapsiperheiden apuna muuttuvissa tilanteissa olevista tukiperheistä on Salon seudulla koko ajan pulaa. Tukiperheisiin pääsyä voi joutua odottamaan pitkäänkin, jos lapsella on esimerkiksi eläinallergia. Someron kaupunki järjestää pulan vuoksi tänä keväänä omaa koulutusta tukiperheiksi haluaville.

Sijaisperheiden kohdalla tilanne on parempi. Haasteita tuo kuitenkin se, että lapselle pitää löytää kasvupaikaksi juuri hänen tarpeisiinsa sopiva perhe.

