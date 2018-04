Tulipalo tuhosi kahdeksan asunnon rivitalon Kokkolan Kälviällä – palosta levinnyt vaarallista savua

Kokkolassa Kälviän keskustassa on tuhoutunut kahdeksan asunnon rivitalo, jonka jälkisammutustyöt ovat yhä käynnissä. Pelastuslaitos hälytettiin paikalle Kälviäntielle hieman ennen aamuseitsemää perjantaina.

Rivitalossa on asunut seitsemän yksin asuvaa henkilöä ja yksi lapsiperhe. Jokainen asukas on tavoitettu, ja yksi ihminen on toimitettu jatkohoitoon.

Palon alkamishetkellä suurin osa asunnoista oli tyhjillään.

Hätäkeskuslaitos tiedottaa Twitterissä, että ilmassa on vaarallista savua. Kälviän keskustassa oleviakehotetaan pysymään sisätiloissa, sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto sekä odottamaan lisätietoja.

Rivitalossa oli kahdeksan asuntoa, ei seitsemän, täsmensi pelastuslaitos aiempia tietojaan.

Sammutukseen osallistui pelastuslaitoksen yksiköitä neljältä paloasemalta.

https://twitter.com/112_Finland

STT

Kuvat: