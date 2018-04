Tulli löysi maastokätköstä yli 18 kiloa amfetamiinia

Tulli on löytänyt mittavan amfetamiinikätkön. Tulli kertoo takavarikoineensa viime kesänä Helsingissä maastokätköstä yli 18 kiloa amfetamiinia.

Huumeiden katukauppa-arvo olisi ollut noin 590 000 euroa.

Tullin esitutkinnan perusteella samalle maastoalueelle oli aiemmin kesällä kätketty viiden kilon amfetamiinierä, joka on myyty Suomessa edelleen.

Amfetamiinin oli tuonut Suomeen kaksi liettualaista kuriiria, jotka Tulli otti heti kiinni. Tulli otti kiinni myös huumausaineet maastokätköstä noutaneen suomalaisen miehen.

Tullin esitutkinta on valmistunut, ja rikoskokonaisuus on siirtynyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjävirastoon.

STT

