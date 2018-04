Tulli sai kiinni lähes 2 000 kiloa nuuskaa salakuljettaneet

Tulli epäilee kolmea ihmistä lähes 2 000 nuuskakilon salakuljetuksesta Ruotsista Suomeen.

Alkuvuodesta tutkitussa tapauksessa salakuljetetun nuuskan kokonaismäärä on ainakin noin 1 700 kiloa.

Helmikuussa Tulli takavarikoi Pohjois-Suomessa 334 kiloa nuuskaa Ruotsista tulleesta pakettiautosta. Auto oli rekisteröity Suomeen, ja sitä kuljetti ulkomaalainen henkilö.

Myöhemmin nuuskaa takavarikoitiin myös kotietsinnässä pääkaupunkiseudulla.

Esitutkinnassa selvitettiin myös kymmenen aikaisempaa salakuljetusta, joissa nuuskaa oli tuotu maahan ja levitetty yhteensä 1 360 kiloa.

Tullin mukaan tekijät ovat tuoneet nuuskaa Ruotsista Suomeen viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun aikana. Valmisteveroja on salakuljetuksella vältetty noin 725 000 euroa, Tulli kertoo.

Tutkinnassa on otettu kiinni kolme keski-ikäistä ihmistä. He ovat kaikki ulkomaalaisia, ja kaksi heistä on edelleen vangittuina. Kaksi epäillyistä asuu pääkaupunkiseudulla ja yksi ulkomailla.

Tapausta on tutkittu Pohjois-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Tullin esitutkinnan mukaan kiinni otettujen epäillään salakuljettaneen nuuskaa Ruotsista Suomeen myytäväksi edelleen välikäsien ja sosiaalisen median kautta. Laitonta nuuskakauppaa käytiin pääasiassa käteisellä, jota on ollut käytössä suuria määriä.

Tapausta on tutkittu kaikkien epäiltyjen osalta törkeänä veropetoksena ja salakuljetuksena.

Esitutkinta on nyt päättynyt ja tapaus on siirtynyt Lapin syyttäjänvirastoon syyteharkintaan.

STT

